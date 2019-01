Frotox hit tretman za lice

Poznato je da niske temperature blagotvorno utiču na naše tijelo. One ublažavaju sve vrste bolova, jačaju imunitet, poboljšavaju cirkulaciju i ubrzavaju metabolizam. Krioterapija je trenutno jedan od najpopularnijih wellness tretmana i dostupan je u gotovo svim renomiranim salonima i SPA centrima.

Kako se ispostavilo, niska temperatura ne samo da ima dobar uticaj na zdravlje, već i na stanje naše kože. Onda, nije ni čudo što frotox, ili zamrzavanje vašeg lica, u narednoj godini ima šansu da postane najveći trend pomlađivanja!

Kakva je to procedura? Frotox – šta je to?

Tehnički govoreći, frotox je jednostavno oblik krioterapije lica, a njegovo originalno ime je zbog činjenice da – kao i botoks – efektivno zateže kožu i eleminiše bore. Tretman se sastoji u usmjeravanju struje hladnog vazduha na lice, koja postepeno hladi površinu kože (od oko 35 do 7 °C). Niska temperatura izaziva skupljanje krvnih sudova, što dovodi do smanjenja edema i upale. Tretman poboljšava opšte stanje kože i poboljšava napetost. Posebno zadovoljni efektima će biti ljudi koji se bore sa brojnim upalama uzrokovanim aknama.

Kako izgleda ova procedura?

Prva faza je temeljno čišćenje i masaža lica, a to je da se stimuliše protok limfe (i sa njom svi toksini) i da se opusti napetost u mišićima. Sljedeći korak je ekstrakcija i dubinsko čišćenje pora kože, nakon čega slijedi svjetlosna terapija. Tek nakon takve pripreme kozmetolog odlazi do najvažnije tačke, a to je krioterapija lica. Koristeći posebnu mašinu, tečni azot (koji doseže čak -162 ° C!) se pumpa i usmjerava direktno na kožu. Glava uređaja se stalno pomjera, a temperatura se kontroliše pomoću lasera, što sprečava promrzline. Tretman traje oko 10 minuta, a tokom njega osjećamo hladnoću na licu, ali ne i bol ili nelagodnost.

Frotox – efekti tretmana

Odmah nakon tretmana, koža je podmlađena i izgleda sjajno. U narednih nekoliko dana vidno se smanjuje vidljivost pora, nema potkožnih ožiljaka ili diskoloracija. Frotox izglađuje plitke bore i pruža “efekt sjaja”, ostavljajući lice blistavim. Nakon otprilike sedam dana koža se vraća u normalno stanje. Da bi se produžio efekat, treba sprovesti niz tretmana.

(Ženski magazin)