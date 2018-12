Funky Guerrilla ilustracijama prikazuje svakodnevne životne situacije

Domaći modni brend Funky Guerrilla i ove sezone je oduševio jedinstvenim dizajnom, krojevima i samom idejom nove kolekcije. Ovaj kreativni tim iz Nove Topole, koji stoji iza brenda se svakodnevno trudi da ponudi proizvod, koji je prije svega kvalitetan i koji će postati omiljeni komad odjeće u vašem ormaru! Praznični dani su idealna prilika da priuštite sebi ili nekoj dragoj osobi komad odjeće iz aktuelne Funky Guerrilla kolekcije.

Predrag Borojević, koji stoji iza brenda Funky Guerrilla ističe da je u novu kolekciju uloženo mnogo truda i rada, te da su pripreme aktuelne kolekcije trajale nekoliko mjeseci, tokom kojih se radilo na osmišljavanju ilustracija, proizvodnji, kao i na fotografisanju, kako bi kolekcija na kraju dobila finalni izgled, koji je i zamišljen.

Ističe da ništa ne bi bilo moguće bez tima, koji je vrijedno radio na izradi nove kolekcije, a to su Tamara Desančić, konstruktor i osoba zadužena za kompletnu proizvodnju brenda i Aleksandar Saša Škorić, koji je zadužen za umjetničku direkciju i ilustracije. Izazov je bio i rad na daljinu, s obzirom da Saša trenutno boravi u Japanu, ali su uspjeli da kompletiraju kolekciju, onako kako je i prvobitno zamišljena.

„Kolekcija je nastala u takozvanoj color blocking tehnici, gdje je odjevni predmet predstavljen u jasno odvojenim tekstilnim formama. Dio nove kolekcije su i tri ilustracije, koje opisuju stanje kroz koji nam zemlja prolazi. Nismo željeli da budemo realisti, jer moda treba da ponudi fantaziju i bijeg od realnosti, ali smo shvatili da odjeća isto može da nosi određenu poruku i ostavi dubok trag. Aktuelna kolekcija nastavlja priču, koja je protkana kroz živote, trenutno mnogih koji kao laste odlaze za boljim životom, tamo negdje daleko“, ističe Predrag.

Autentičnost je cilj i svrha Funky Guerrilla brenda i ne vidim drugačiji način postojanja, ističe Aleksandar Saša Škorić, koji je zadužen za umjetničku direkciju i ilustracije. U miru gubimo najviše. Mladi i mudri odlaze iz Bosne i Hercegovine, a mi ostajemo uplašeni da se nikada neće vratiti. Neke od ilustracija pod lupu stavljaju upravo taj problem – potrebu za boljim životom i veliki stepen migracija van BiH, naglašava Škorić.

„Po meni je važno da kada kupite duks, znate da ako ga poklonite nekome u Bosni i Hercegovini ili Njemačkoj, možete da kažete, ‘to su rode iz Nove Topole’, ili ‘to je spomenik na Kozari, imao je burnu istoriju’, i da tu osobu informišete i približite našoj zemlji, pa bilo to i kroz jedan jednostavni duks skrojen, sašiven i odštampan u Topoli“, dodaje Škorić.

Reakcije kupaca su veoma pozitivne, ponosno ističu tvorci brenda. Dodaju da svakodnevno dobijaju povratne poruke od mnogobrojnih kupaca, kako su zadovoljni kvalitetom, pakovanjem, dostavom. Ljudi vole detalje i male znakove pažnje na koje upravo ova kreativna ekipa stavlja poseban akcenat, jer, kako ističu, u današnjem vremenu velikih brendova i hiper-ponude, naći nešto jedinstveno i personalizovano poprilično je teška misija.

Otkrili su nam da će online butik www.funkyguerrilla.com uskoro unaprijediti, te omogućiti kupovinu komšijama iz Srbije i Hrvatske, s obzirom da svakodnevno imaju veliki broj upita kada će roba biti dostupna tamo. Istovremeno rade na pripremi terena, kako bi vrlo brzo bili prisutni i u buticima širom BiH, te bili dostupni i kupcima koji preferiraju malo tradicionalniji vid kupovine.

Dodatna pojašnjenja ilustracija u aktuelnoj kolekciji:

Ilustracija lastavica želi da istakne veliki problem kao što je potreba za boljim životom i veliki stepen migracija van BiH. U miru gubimo najviše. Mladi i mudri odlaze iz Bosne i Hercegovine, a mi ostajemo uplašeni da se nikada neće vratiti.

Iz tog dolazimo do srca koje je ograđeno žicom. Dok jedni odlaze, uvijek postoji neko ko ostaje i čije srce je slomljeno. Balkanski ponos nas sprječava da pokažemo pa obično zagradimo naše srce i nadamo se da će se stvari same rješiti. Nažalost, stvari se najčešće ne rješavaju same. Ova ilustracija je namjenjena svim onima koji su ostali i planiraju da ostanu.

Polaroid simbolizuje nostalgiju prouzrokovanu gore napisanim. Mnoge fotografije koje su govorile uvijek više od riječi, sa ljudima koji su nekad bili tu, ali su sada negdje daleko.