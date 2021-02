Greške koje kvare izgled prilikom šminkanja

Sigurno ste se nekada našli u situaciji da koliko god se trudite postići određeni make up efekat, to ne uspijevate. To ne mora značiti da ne znate da se šminkate, ali sigurno vam se u nekim potezima potkrade greška koja naruši kompletan izgled. Zato vas podsjećamo koje greške u šminkanju su najčešće i zato ih dobro proučite kako biste ih vješto ubuduće izbjegavali…

1. Razmazana sjenila

Primjetite li nakon dva sata da vam se pažljivo nanešeno sjenilo razmazalo ili da od njega nije ostalo ništa na kapcima, postoje dvije mogućnosti: ili koristite sjenilo loše kvalitete ili se pogrešno šminkate. Izvrsno rješenje za vas je fiksator make upa, odnosno proizvod koji ćete nanijeti na kapke prije sjenila. Izvrsno drži i pruža postojanost dugo vremena pa je svakako dobra investicija. Umjesto fiksatora, dobro će poslužiti i tanki sloj pudera kao podloga sjenilima.

2. Grudvice maskare

Maskara vam se skuplja na trepavicama? Vrijeme je da kupite novu. Naime, što je maskara starija to je više suha jer njenom upotrebom i ‘'pumpanjem’' ulazi više zraka i bakterija pa se tekstura brže suši. Tada namaz nije tanak i jednak nego se stvaraju grudvice kada se nanosi na trepavice. U pravilu se maskare moraju mijenjati svaka tri mjeseca, no primijetite li ranije da je promijenila miris ili se osušila, ne škrtarite nego investirajte u novi proizvod. Osim toga, oči su iznimno osjetljive i skolne iritacijama pa je bolje preventirati nego izazivati upale. Imate li osjetljive oči i ne želite ih‘'opterećivati’' slojem maskare, pokušajte s bojenjem trepavica. Efekt će biti isti kao da imate dva sloja maskare na trepavicama.

3. Previše rumenila

Svrha nanošenja rumenila na obraze je da izgledate potpuno prirodno, lagano zarumenjeni. Stoga vizažisti predlažu da rumenilo nanesete na lice prije bilo koje druge šminke. Nasmiješite se i četkicom nanesite rumenilo na istaknute dijelove obraza, pazeći da ne pretjerate s količinom. Ako ste nanijeli deblji sloj jednostavno ga obrišite maramicom ili pamučnom blaznicom. Isprobajte rumenila koja u sebi sadrže sitne sjajne čestice. Vizualni efekt je sjajan – lice u trenutku izgleda opušteno, prozračno i mladenački lijepo!

4. Umoran izgled

Jeste li znali da pogrešan izbor boja make upa može licu dati umoran izgled? Većina kozmetičkih proizvoda u sebi sadrži sive komponente – sivkasno ružičasto rumenilo, sivkastoljubičasti ruž, pa čak i puder može imati sivih čestica. Takvi proizvodi vizualno čine lice umornim, odnosno, daju koži sivkastu boju pa izgledate ispijeno. Dobra vijest u svemu je da ne trebate trčati kozmetičaru na kratku kuru A vitamina, nego jednostavno odaberite druge nijanse šminke. Ljeto je stvoreno za tople smeđe nijanse, puno ružičaste ili žućkastosvijetle…

5. Previše olovke na usnama

Pravilo da usne trebate prvo uokviriti olovkom a potom nanijeti ruž na usne, u pravilu stoji. No, pretjerate li s uokvirivanjem usana možete samo stvoriti izgled klauna. Iluziju većih usana, stoga stvorite na drugi način – igrajući se bojama i sjajem! Nanesite na usne za nijansu ili dvije tamniji ruž, pazeći da ne pređete rub usana. Zatim na sredini usana nanesite par točkica sjajila i lagano razmažite gornju usnu o donju. Sjajilo će vizualno povećati usne, pa vam olovka u ovom slučaju uopće neće trebati.

(Ljepota & Zdravlje)