Greške koje pravimo kod umivanja lica

Umivanje lica čini se najlakšim korakom u svakodnevnoj rutini ljepote. Ali, postoji mnogo malih detalja koji se mogu propustiti.

Ako primijetite da je koža lica postala suha ili da se pojavila iritacija, možda ste pogrešno shvatili proces umivanja. Govorimo o najčešćim greškama prilikom pranja, koje mogu učiniti da koža lica postane suha i bez sjaja, a samim tim i da izgleda starije.

Ne perete ruke prije pranja lica

Ignorisanje pranja ruku prije pranja lica je velika greška koju mnoge djevojke gube iz vida. Naše ruke dodiruju stotine prljavih površina tokom dana. Klice se mogu sakriti na neočekivanim mjestima – ispod noktiju. Stoga, morate temeljno oprati ruke sapunom i vodom prije nego što dodirnete lice.

Perete lice ledenom ili jako toplom vodom

Pranje lica hladnom vodom neće suziti pore, a topla voda neće omekšati kožu, već će dovesti do slabljenja krvnih sudova i dehidracije. Najgore od svega je to što se konstantna suhoća može pretvoriti u intenzivno oslobađanje sebuma kako bi se nadoknadio nedostatak vlage, što po pravilu, dovodi do akni. Dermatolozi preporučuju pranje mlakom vodom, jer otvara pore i omogućava agensu za čišćenje da bolje radi svoj posao. Tonik će pomoći pri zatvaranju pora i pripremi kože za nanošenje emulzija i krema.

Pogrešan izbor sredstva za čišćenje

Kozmetički brendovi proizvode hiljade različitih sredstava za čišćenje, pri čemu se lako možete izgubiti. Glavna stvar ovdje je da se ne fokusiramo samo na sigurnu i korisnu kompoziciju, već i na tip kože.

Sve što je potrebno za čišćenje normalne kože je meka pjena ili gel sa dodatkom organskih ulja i antioksidanasa koji održavaju kožu u dobrom stanju. Za suhu kožu, bolje je izabrati mlijeko ili krem gel sa hidratantnim sastojcima kao što su aloje vera, hijaluronska kiselina, glicerin i organska ulja. Ako je vaša koža sklona iritaciji – zamijenite konvencionalna sredstva za čišćenje sa hipoalergenskom micelarnom vodom. Ako je vaša koža masna, koristite gelove za čišćenje sa salicilnom kiselinom, ekstraktom čajevca, mentolom ili eteričnim uljem lavande. Što se tiče kombinovane kože, odustanite od agresivnih sredstava za čišćenje i pilinga – koristite proizvode sa kiselinama. U suprotnom, masna koža će izlučiti više sebuma, a suva će početi da crveni i ljušti se.

Čvrsto trljajte kožu rukama

Koža lica je tanka i nježna, tako da intenzivno trljanje rukama može izazvati iritaciju i crvenilo kože i dodati preuranjene bore. To važi i za spužvice i agresivne pilinge, naročito sa košpicama voća, jer lako mogu oštetiti kožu i umjesto dugo očekivanog osjećaja svježine donijeti akne. Ako želite da sačuvate zdravlje kože, nanesite sredstvo za čišćenje lakim kružnim pokretima i ne zaboravite da isperete ostatke sa puno vode.

Za pranje koristite uobičajenu spužvicu

Klasične spužvice nisu pogodne za sve, posebno za devojke sa osjetljivom, suhom i problematičnom kožom. Ne preporučuje se da ih koristite svakodnevno, jer mogu oštetiti kožu i uništiti zaštitni sloj. Osim toga, porozna površina od celuloze, lateksa ili najlona, od kojih se proizvode takvi uređaji za ljepotu, nosi nevidljiva opasnost – mikrobe, koji lako prodiru u kožu i brzo se razmnožavaju u njima. Koristite specijalne četke za čišćenje lica od sigurnih materijala. Uz redovnu upotrebu možete riješiti probleme kao što su prisutnost akni, tamna boja kože ili prijevremena pojava bora. Jedna strana četke radi da očisti kožu, druga ima funkciju masaže i idealna je za nanošenje lakih krema prije spavanja.