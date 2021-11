Greške prilikom šminkanja koje čine da izgledamo starije

Svi želimo da izgledamo svježe i mlađe, a šminka može biti od velike pomoći, ali ponekad greške u šminkanju mogu negativno da djeluju na naše želje.

Greške u šminkanju

Korišćenje pogrešnog tipa podloge

Postoji toliko različitih formula za podlogu, odnosno puder, od tečnih do onih u kamenu. Od naših potreba zavisi koju ćemo da izaberemo. Ako želite super prirodan izgled sa providnom do srednjom pokrivenošću, najbolja odluka bi bila BB krema ili tonirana hidratantna krema. Ako želite nešto što će prikriti nesavršenosti, posegnite za podlogom srednje do potpunije pokrivenosti. Ako je skrivanje godina jedan od glavnih razloga zašto nosite puder, šminkeri kažu da je najbolje odbaciti formule na bazi pudera ili minerala.

Konturisanje

Posljednjih godina, konturisanje je postalo jedan od važnih trendova šminkanja. Urađeno kako treba, to je odličan način da se postigne mladalački izgled, ali previše oblikovanja može da izgleda negativno. Pretjerano konturisanje može da ima sasvim suprotne efekte. Previše definicije može zapravo da istakne linije starenja koje je bolje da ostanu sakrivene.

Greške sa korektorom

Korektor je spas nakon neprospavanih noći ili kada naprasno izađu bubuljice. Čime bi pri izboru korektora trebalo da se vodimo? Korektor savršen za prekrivanje nesavršenosti vjerovatno će biti previše gust za upotrebu ispod očiju. Ako je korektor previše gust ili nije prave boje, više naglašavate nego što prikrivate. Koža ispod oka je sedam puta tanja od ostatka lica, tako da je neophodano da bude lagan. Nanesite samo na unutrašnji ugao podočnjaka i nježno izblendajte.

Rumenilo

Rumenilo prije svega ne treba da nanosimo direktno na jabučice obraza. Takođe izbegnite upotrebu previše rumenila, prenisko nanošenje ili odabir pogrešne nijanse. Izbjegavajte nijanse koje su previše smeđe ili crvene, pokušajte da pronađete rumenilo koje odgovara vašoj prirodnoj nijansi. Nanesite malu količinu na sredinu jagodične kosti i povucite prema gore i nazad, piše The List.

Previše maskare na donjim trepavicama

Maskara na donjim trepavicama može da bavi senku i stvori iluziju tamnih krugova.

Ruž koji je previše taman

Naše usne postaju tanje i gube definiciju kako starimo. Sa tamnim nijansama usne izgledaju još tanje.

Manje je više

Klasičan savjet kada je šminka u pitanju "manje je više" nikada ne stari.

(Magazin Novosti)