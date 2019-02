Gucci se izvinio zbog vunenog džempera

Poznati modni brend Gucci izvinio se danas za vuneni džemper koji liči na "crno lice" i rekao da je predmet povucen iz njegove onlajn ponude i prodavnica.

U saopštenju Gucci je naveo da je posvećen različitostima i smatra da je to "fundamentalna vrednost koju treba u potpunosti podržati, poštovati na čelu svake odluke koju donosimo", prenio je AP.

Džemper od crne vune pokriva nos i ima crveni izrez za usta, što je na društvenim mrežama ismijavano kao neosjetljiva i rasistička stvar.

"Smatramo da je raznolikost fundamentalna vrijednost koju treba da njegujemo i poštujemo i svaku odluku koju donosimo treba da temeljimo na tome. Potpuno smo posvećeni poštovanju različitosti u našoj organizaciji i pretvaranju ovog incidenta u jednu lekciju za kompletan Gucci kolektiv", saopštili su iz ovog italijanskog modnog brenda.

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper. We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make. Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs