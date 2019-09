H&M i Pringle of Scotland kreirali kolekciju pletenine

Na veliko zadovoljstvo kupaca H&M-ov dizajnerski tim u saradnji s Pringle of Scotland kreativnim studiom kreirali su kolekciju tradicionalne pletenine u koju su utkali dozu sportskog, a koja će od 3. oktobra biti dostupna u prodavnicama širom svijeta.

Pringle of Scotland prepoznatljiv je po argyle i jacquard motivima koji su u ovoj kolekciji dobili suptilni zaokret. Džemperi s patchworkom svakako su must have, a savršen su spoj retro dijamantnog uzorka i rebraste vune. Kratki džemperi s rol kragnom i balon rukavima, takođe su komadi koji treba krasiti vaš ormar. Tradicionana vuna je oplemenjena nizom mustri koje se savršeno ogledaju u oversize džemperima s nepravilnim obrubom. Džemper haljine s rajfešlusom, udobne dukserice s kapuljačom, helanke, kape i šalovi označeni su atletskim logotipom kao znakom za istinski užitak u sportskim i opuštajućim trenucima.

"Naše partnerstvo s H&M-om je bilo posebno inspirirajuće, jer smo uvijek u potrazi za novim načinima koji će ukazati na DNK naše tradicionalne pletenine. Nadamo se da će ova razigrana kolekcija dodatno istaknuti naše prepoznatljive argyle i otočke pletenine. Vjerujemo da će naši vjerni kupci biti oduševljeni, ali i da ćemo zahvaljujući H&M-u, osvojiti i simpatije novih kupaca širom svijeta", naglasila je Katy Wallace, direktorica brenda Pringle of Scotland.

Paleta "živih" boja odjeći daruje jednostavnost, a donosi vam osjećaj motivacije i želje da budete u pokretu - boja senfa, golubije siva i biskvit smeđa prošarana s jarko žutom, neće vas ostaviti ravnodušnim. U kolekciji su mudro korišteni reciklirani poliester i organski pamuk u kombinaciji s ugodnom vunom te nježnom viskozom.

"Saradnja s Pringle of Scotland, brendom koji ima bogatu i impresivnu istoriju, bila je pravo zadovoljstvo za naš tim dizajnera. Kultnim argyle i jacquard motivima udahnuli smo novi život u kombinaciji s dozom mladalačkog i sportskog. Posebno sam sretna i ponosna na činjenicu da smo u kolekciji koristili šarolike materijale, zato sam nestrpljiva da vidim kako će naši kupci kombinirati ove komade i pokazati da se savršeno uklapaju u svaki stil", kazala je Maria Östblom, voditeljka Odjela za dizajn ženske odjeće u H&M-u.