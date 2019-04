Haljine otvorenih leđa su ponovo IN

U modnom svijetu ne postoji komad koji je prefinjeniji i više seksi u isto vrijeme. Haljine otvorenih leđa ne biraju rado sve žene, ali to je nepisano pravilo koje bi trebalo promijeniti. Iako je u pitanju model koji je uglavnom rezervisan za one elegantnije i glamuroznije prilike, to nikako nije pravilo, niti bi trebalo da bude u proljećnim i ljetnim mjesecima.

Otvorena leđa su u suštini detalj koji može svakoj haljini podariti dozu nenametljivog seksepila i šarma, ali i posebnog elegantnog tona, bez obzira na kroj, materijal ili dezen koji odaberete.

Šta je razlog zašto ovaj komad zapravo nikada ne izlazi iz mode, samo ponekad možemo naići na njega u većoj ili manjoj ponudi. Ove sezone ponuda će, po svoj prilici, biti nešto veća, jer zna se ko diktira stilski tempo godinama unazad, trendseterke sa društvenih mreža. Haljine otvorenih leđa s prednje strane mogu biti najobičnije moguće, no sve se mijenja kada pogled padne na leđa. Otvorena leđa djeluju senzualno i elegantno i u kombinaciji s haljinom stvaraju odjevni komad na koji će malo ko ostati ravnodušan. Izrez može biti plići i otkrivati tek dio leđa ili sasvim dubok i dramatičan, a kada je takav spojen s dugom večernjom haljinom, stvara se uvjerljiv statement utisak.

Kome pristaje

Haljina otvorenih leđa najbolje će pristajati mlađim ženama sa manjim grudima. Ipak, zahvaljujući dizajnerskim rješenjima, danas je zaista veliki izbor modela, u kojima će svoj savršen izbor pronaći i žene sa nešto krupnijom građom.

Nabavite nevidljivu "podršku"

Žene koje su navikle da nose haljine otvorenih leđa poput glumice Eve Longorije znaju sve trikove. Ukoliko želite da pokažete gola leđa, nabavite silikonski grudnjak.

Djelimično otvorena leđa

Grudnjak je dozvoljen ako odaberete topić s djelimično otvorenim leđima. Ako želite istaći gornji dio leđa, nabavite "low strap" brushalter koji se kopča nisko na tijelu. Možete razotkriti i donji dio leđa - tada je klasičan grudnjak i više nego dobrodošao.