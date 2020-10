Haljine s tačkama za šik jesenje kombinacije

Proljeće i ljeto već su odavno iza nas, a nove kolekcije naših omiljenih brendova dokazale su kako su haljine i dalje glavne zvijezde svih modnih kombinacija. Haljina je odjevni komad za koji imamo mjesta u cjelogodišnjoj garderobi jer je odličan izbor za svaku priliku, a kao i svake nove sezone, tako se i ove pojavila u mnoštvu novih i zanimljivih izdanja.

Haljine s tačkama

Tačkice su mini-trend koji je dio naših outfita cijelu godinu, jer zahvaljujući njihovoj moći svaku našu stilsku priču, pa čak i one najjednostavnije, instant učine zabavnijim.

Naime, haljine s tačkama nameću se kao vrlo zaigran trend koji objedinjuje ženstvenost, fluidnost i prostor za modno poigravanje pa ih ove jeseni možete kombinovati i kaubojskim čizmama, gležnjaricama i čizmama do koljena, koje su se već na samom početku sezone postavile kao must have modeli.

Kada govorimo o kombinovanju spomenutog modela, predlažemo da se povedete minimalističkim i jednostavim modnim odabirima koje će dopustiti haljini da vodi glavnu riječ.

Detalji

Treba napomenuti da je bitno odabrati haljine koje su rađene od pamuka, jer su udobnije i prijatnije za tijelo od haljina rađenih od nekih drugih materijala. Takođe, prednost je što se obično rade s postavom ili u dva sloja, pa vam neće biti hladno ni kada su hladniji jesenji dani.

Kako ne bi izgledale jednolično možete im dodati neki dekorativni element - pojas, široki remen ili neku kragnu od čipke.

Dobro se kombuju uz dugačke kapute, ali i sakoe, pa ćete uz samo jedan odjevni predmet biti stilizovane od jutra do večeri.