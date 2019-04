Henri Kavil u novim Boss naočarima

​Henri Kavil ponovo sarađuje sa BOSS brendom, na njihovoj proljeće/ljeto 2019 kampanji naočara, nazvanoj Sharpen Your Focus.

U elegantnim odjelima i pletenim komadima, Kavil nam je predstavio najnovije naočare za sunce i vid sa potpisom BOSS brenda.

On je takođe razgovarao sa njima o fokusiranju na ciljeve: "Mislim da se vizije i ciljevi menjaju. Sve se vodi na održavanje fokusa usmjrenog ka ultimativnoj želji, profesionalno i privatno", kaže Kavil.

Govoreći o uspjehu, on objašnjava: "Što više radite kako biste postigli neki cilj, to će vam on veće zadovoljstvo pružiti. Tako ćete dodati bogatstvo uspjehu koji je zarađen".