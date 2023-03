Hulahopke obogaćene zanimljivim uzorcima proljećni modni trend

Modni trendovi su nepredvidivi te je jedina konstanta koju dizajneri ističu kao činjenicu ta da je ženstvenost uvijek u modi.

A ženstvene i profinjene, zavodljive, u službi seksepila i "podizanja" modnih kombinacija, hulahopke se vraćaju na scenu zajedno sa proljećnim danima.

U proljećnoj sezoni haljine i suknje su savršen izbor za svakodnevne kombinacije s dozom romantike, za klasičan poslovni izgled, ali i za večernje ili svečane kombinacije. Bez obzira na priliku i model haljine ili suknje koji ćete za nju odabrati, hulahopke su modni dodatak svakoj ženstvenoj kombinaciji s haljinom ili suknjom u glavnoj ulozi.

Klasične jednobojne hulahopke svakako su dio proljećnih modnih izdanja, ali one sa različitim uzorcima pravi su modni trend. Iako su zapravo oduvijek prisutne u modnom svijetu, može se reći da će u predstojećoj proljećnoj sezoni dobiti zasluženo mjesto u brojnim outfitima - društvenu mrežu Instagram preplavile su fotografije modnih blogerki i influenserki u različitim modnim kombinacijama upravo s ovim must have komadom.

Trendi hulahopke

Prvi topliji dani već su označili početak sezone nošenja hulahopki ispod omiljenih haljina i sukanja, a iako će se klasične hulahopke u crnoj boji istaći kao najpopularniji i najsvestraniji model, jednostavnost čarapa i hulahopki i ove sezone ukrasili su i trendi detalji i pretvorili ih u neodoljivi statement modni dodatak koji prelazi granice svoje klasične, samo praktične uloge.

Hulahopke su odavno prevazišle svoju praktičnu ulogu i mnogima postale omiljeni modni dodatak. Zbog široke ponude i zavodljivog izgleda mogu biti fokus cijele kombinacije i komad uz koji će i najjednostavniji stajling izgledati dotjerano. Ove sezone možemo ih naći u kolekcijama poznatih brendova čarapa, ali i u brojnim kolekcijama high street brendova. Hulahopke obogaćene zanimljivim uzorcima pronaći će put do proljećnih kombinacija mnogih dama.