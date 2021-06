Ima kosu dugu metar i po, a smeta joj samo jedna stvar

Džozi Odi (27) koja ima kosu dugu metar i po, stvarna je Zlatokosa koja hoda ulicama Velike Britanije.

Ovu mamu četvorogodišnjeg dječaka koja se nije ošišala punih 10 godina i čija je dužina kose sada ispod koljena prozvali su po junakinji bajke zlatne i duge kose - Zlatokosa.

Zbog dužine i izgleda kose često dobija ponude da se maskira u ovu junakinju iz bajke na dječjim zabavama, a stranci su joj nudili i role u dječjim filmovima.

Kosu je počela da pušta prije deceniju, znatiželjna da vidi koliko može da poraste. Dopalo joj se kako izgleda, pa je odlučila da se ne šiša. Džozi planira da pušta kosu sve dok njena dužina ne stigne do zemlje.

Ona je otkrila da izbjegava tretiranje kose bilo kakvom toplotom, nikada je ne suši fenom, a pere je jednom ili dva puta nedjeljno kako bi dlaka zadržala prirodnu masnoću.

"Prije 10 godina kosa mi je bila dužine do ramena. Odlučila sam da je puštam i njegujem, pa da vidim koliko duga može da izraste. Stvarno nisam očekivala da će ovoliko porasti", kaže Džozi.

Ona kaže da je sada poznata kao "djevojka sa dugom kosom" i da nikako ne može da se zamisli sa nekom kraćom frizurom.

"Kada bih se ošišala, to više ne bih bila ja. Voljela bih da pokušam da je pustim do zemlje i da poraste toliko da se vuče po zemlji, tako da se saplićem o svoju kosu", iskrena je Džozi.

Otkriva da njen sin ili muž često znaju da sjednu na njenu kosu.

"To baš i nije prijatan osjećaj... Zapravo, to je jedino što mi smeta kad je moja kosa u pitanju", kaže Džozi.

Zbog dužine kose ova mlada mama ne može da prođe nezapaženo. Kada izađe u grad, dešava da je ljudi i po 20 puta za dva-tri sata zaustave i pitaju za kosu.

"Redovno me pitaju da li je moja kosa nadograđena. Kada kažem da nije, gledaju me s nevjericom i čuđenjem. Često ljudima koji su u mom društvu smeta što okolina zbog dužine moje kose zuri u nas", žali se Džozi.

Ona navodi da je žene uglavno zaustavljaju i pitaju koje preparate koristi za održavanje tako duge kose koja je sjajna i zdrava.

"Moja kosa posebno privlači veliku pažnju djevojčica koje vole da me upoređuju sa likovima Zlatokose i Elze iz crtanog filma 'Frozen'. Dešavalo mi se da me mame mole da se pojavim na rođendanima i zabavama njihovih kćerki preobučena u neku od ovih junakinja bajki. To još nisam činila, jer mi je malo neprijatno", objašnjava Džozi.

Da bi održala kosu u besprijekornom stanju, Džozi se šiša jednom u dva mkeseca.

"Odsječem santimetar kose svaka dva mjeseca i to zaista prija. Kosa mi raste još više i brže svaki put kad je ošišam. Kada pogledate neke žene sa dugom kosom, možete vidjeti da su im vrhovi podijeljeni i rascvjetali, a to izgleda neuredno, što kod mene nije slučaj", objašnjava ova savremena Zlatokosa.

Ona dodaje da kada njenu kosu pogledate sa zadnje strane vidi se da je na ravno ošišana i da je sve jedna dužina. Nema lomljenja ili razdvajanja krajeva.

"Dokle god bude zdrava, nastaviću da je puštam i negujem. Jedino kada dođem u iskušenje da ošišam kosu je tokom ljeta , jer mi je zaista je toliko toplo. Kosa mi daje osjećaj kao da imam debeli pokrivač na leđima, tako da je ljeti češće skupljam", rekla je Džozi, prenosi "Telegraf.rs".