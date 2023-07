Izbor za Fotomodela RS: Osvanule su nove zvijezde modne scene!

BIJELJINA - U nezaboravnoj noći mode, glamura i beskrajne elegancije, održan je Izbor za Fotomodela Republike Srpske, koji je donio titule najljepšim djevojkama koje će zasjati na modnoj sceni. Renomirana Kneževa dvorana Hotela Drina bila je domaćin ovog nevjerojatnog događaja, koji je privukao pažnju cijele Republike Srpske.

Pod reflektorima i pred oduševljenom publikom, djevojke su blistale svojom ljepotom, samopouzdanjem i šarmom. Svojim zapanjujućim izgledom i profinjenom elegancijom, natjecateljice su ostavile bez daha sve prisutne.

Predstavile su se publici i žiriju u tri izdanja oficijelni WWIN stajling, fashion u butiku Glamster, te u sportskom Number 1.

Nakon, truda, rada, napornih priprema i iznimnih talenta, Nikolina je zasjala kao pobjednica Izbora za Fotomodela Republike Srpske. S njenim prirodnim izgledom, karizmom i nevjerojatnim modnim izričajem, Nikolina Simetić je osvojila srca žirija i publike te odnjela titulu Top fotomodel Republike Srpske. Njezina vitka figura, zapanjujuće oči i prelijepi osmijeh obećavaju joj blistavu budućnost u svijetu mode.

Milica Marić, svojom izvanrednom ljepotom i šarmom, osvojila je titulu I pratilje Fotomodela Republike Srpske. Njezina elegancija, profinjenost i iznimna pojava neće proći nezapaženo na modnoj sceni.

Prelijepa Anđela Trninić iz Bijeljine odnijela je titulu II pratilje Fotomodela Republike Srpske. Fotomodel publike Republike Srpske odnijela je Anastasija Janković, Fotomodel šarma Republike Srpske je Anđela Stanojević, Fotomodel Fashion M Republike Srpske je Nina Samardžić, Fotomodel medija Republike Srpske je Sara Vasić.

Ovogodišnje izdanje Izbora Fotomodela Republike Srpske bilo je ne samo natjecanje ljepote, već i platforma za edukaciju i razvoj mladih talenata. U sklopu Models campa, djevojke su imale priliku sudjelovati u radionicama nutricionizma i fitnessa sa Marijom Adamović ispred Vita Sana nutricionističkog i fitnes studia, te radionicama snimanja reklama i fotografiranja. Dio radionica snimanja je održan u sklopu prelijepog Semberskog salaša koji su bili domaćini takmičarki u sklopu preiprema. Sve te vrijedne vještine i znanja pomoći će im u izgradnji uspješne karijere u svijetu mode.

Organizatori su se pobrinuli da pobjednice dobiju vrijedne nagrade. Zahvaljujući podršci Blic mobile, Lexy gift&flowers, zlatare In Trade, Avangard Cosmetics i Mystic Beauty Centar, djevojke su nagrađene luksuznim poklon paketima, koji će im pomoći u daljnjem napredovanju u industriji mode.

Grad Bijeljina, kao generalni pokrovitelj, zajedno sa sponzorima WWin i Turističkom organizacijom Bijeljina, dao je veliki doprinos uspješnoj realizaciji Izbora za Fotomodel Republike Srpske. Njihova podrška dokazuje važnost ovog događaja za razvoj modne industrije u regiji.

Specijalni gost večeri je bio zvezda granda Zlatko Jović, 101 plesni klub, plesni klub "Studio Olena", te prvolasirane djevojke Izbora za Fotomodel Brčko distrikta.

Za make up takmičarki pobrinula se Make up artist Slađana Ninković, te Sonja Jeftović make up artist ,a za frizure takmičarki Frizerski salon Zorana.

Medijski pokrovitelji projekta bili su BN TV, Bijeljina danas, Bobar radio, Bijeljina puls.

Izbor Fotomodela 2023 ostaje kao nezaboravan događaj u svijetu mode, koji je otkrio nove zvijezde i otvorio vrata uspjehu mladim talentima. S nestrpljenjem očekujemo da izabrane djevojke zasjaju na modnim pistama, osvajajući srca publike diljem regiona pa i svijeta.