Izliječite kosu jogurtom

Jogurt ima prirodna antigljivična i antibakterijska svojstva, a pomaže i u stimulisanju kože tjemena i rastu kose.

On vam može pomoći i da se otarasite peruti i svraba, a s obzirom na to da sadrži proteine, on takođe jača i hidratizira kosu.

Prije nego našamponirate, nanesite i umasirajte jogurt na kosu. Ako imate dužu kosu, bitno je da nanesete jogurt cijelom dužinom.

Ostavite da odstoji sat vremena, a ako možete izdržati, neće vam naškoditi da ga držite i duže. Isperite mlakom vodom te nakon toga nanesite šampon.

Ako želite da vašoj kosi priuštite proteinski tretman, pomiješajte malo jogurta i jedno jaje. Žumance i bjelance različito djeluju na kosu. Bjelance jača i učvršćuje kosu, dok je žumance hidratizira i daje joj sjaj.

Nanesite isto kao i jogurt, ali nemojte držati duže od sata (prevelika izloženost proteinima može oštetiti kosu). Isperite mlakom vodom i našamponirajte.