Jednim detaljem frizuru podignete na viši nivo

Ponekad vam je potreban samo dobar aksesoar i ne morate uopšte do lomite glavu oko frizure.

80-te godine možda nisu omiljene među modnim kritičarima, ali je nepobitna činjenica da upravo ova modna epoha inpsiriše dizajnere već godinama unazad.

Ovu sezonu recimo uopšte ne možemo da zamislimo bez klasičnih modnih komada koji su bili vodeći tokom 80-ih godina prošlog vijeka, popout oversized kaputa i bluza sa naglašenim naramenicama.

Polako ali sigurno na vodeća mjesta među detaljima u foksus, takođe počinju da zauzimaju aksesoari iz ove epohe, na prvom mjestu to su rajfovi za kosu, a u stopu ih slijede mašne za kosu.

I to one velike i upečatljive mašne, ljeti su to one sa printom tufni, dok su tokom zimskih mjeseci to one od pliša.

Bilo da su u pitanju velike ili manje mašne, činjenica je da ovaj detalj u kosi posjeduje moć transofmacija izgleda u jednom potezu.

Običan, klasičan rep bez mašne i sa mašnom, izgledaju potpuno drugačije.

Popularne su one u crnoj boji i tamno zelenoj.