Jesenji komadi u koje vrijedi ulagati

Klasične jesenje komade nosimo iz jeseni u jesen, zato je u njih isplativo uložiti. Kvalitetni klasični komadi učiniće da svaka vaša odjevna kombinacija bude moćna i upečatljiva.

Evo u koje komade treba da uložite kako biste svake jeseni bile nepogrešivo u trendu.

1. Kaput

Dobar kaput sjajno pristaje uz svaki jesenji outfit. Njegov strog kroj i dužina daće vam moćan i odvažan izgled.

2. Kožna suknja

Ne morate birati samo crne kožne suknje, iako su one jako trendi, možete se slobodno igrati sa bojama. Ove sezone veoma su popularne bijele i maslinasto zelene kožne suknje.

3. Gležnjače

Čizmice do gležnjeva, popularne su svake jeseni i odlično se uklapaju u svaku jesenju kombinaciju. Možete se igrati bojom i dezenom ovog jesenjeg must have komada, a ove godine najpopularnije su crne i bijele gležnjače.