Kako brzo sakriti tamne podočnjake?

Da li ste znali da čak 25 odsto žena navodi tamne podočnjake kao beauty problem broj 1?

Da, podočnjaci su kod velikog broja ispitanica značajniji problem i od pigmentacije i od bora što možda ne bi trebalo ni da nas čudi imajući u vidu da oni zaista čine da izgledamo ispijeno, umorno, pa čak i bolesno.

Onda, šta možemo da uradimo kako bismo ublažili njihovu vidljivost?

Vitamin C kao spas

Kada birate kremu za njegu područja oko očiju, obratite pažnju da li sadrži vitamin C. On zadržava proizvodnju melanina (pigmenta) u koži, usporavajući ćelijski proces koji uzrokuje promjenu boje kože, a uz sve to stimuliše sintezu kolagena. Ne smijemo zaboraviti ni njegova jaka antioksidativna svojstva koja štite kožu od štetnih slobodnih radikala koji dugoročno mogu da doprinesu nastanku tamnih podočnjaka, piše Harpersbazaar.

Počnite da koristite retinol

Znate da je retinol nezaobilazan kada govorimo o njezi kože, ali on vam neće pomoći samo kod bora, već i kod smanjenja vidljivosti tamnih podočnjaka.

Važno je da pronađete kremu sa ovim sastojkom koja je namijenjena upravo delikatnoj regiji oko očiju. Dok vitamin C koristite ujutru, retinol možete koristiti uveče.

Izbor korektora

Pristupite odabiru korektora na malo drugačiji način – znamo da smo dugo živjeli u zabludi da korektor treba da bude malo svjetliji u odnosu na naš ten; zapravo, treba da bude identične boje. Makeup artisti naglašavaju da korišćenjem previše korektora ili pudera i to svjetlije nijanse, da bismo sakrili podočnjake, samo stvaramo kontra efekat i dodatno naglašavamo problem.

Kako izgleda adekvatna tehnika nanošenja korektora

Najprije pripremite kožu nanošenjem seruma ili kreme za područje oko oka. Korektor u maloj količini nanesite četkicom, i to ne tik uz trepavice, a zatim nježno utapkajte i izblendajte prstima kako bi krajnji rezultat izgledao prirodno. Dovršite proces ultra laganim puderom.

Isprobajte korektor u boji

Ukoliko klasičan korektor nije dovoljan, probajte da ispod njega stavite i onaj koji neutrališe tamnu boju podočnjaka. U odnosu na vaš ten, isprobajte roze ili korektor u nijansi breskve, a potom primijenite postupak koji je prethodno opisan, prenose Vijesti.me.

