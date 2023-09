Kako da izaberete pravi grudnjak i kada je vrijeme za novi?

Kupovina novog brushaltera često zna biti mučna i neprijatna, pa rađe odlažete odlazak u šoping nego da imate malo strpljenja za pronalazak novog donjeg veša. Stručnjaci upozoravaju žene da češće kupuju nove grudnjake, jer bi inače mogle imati problema sa zdravljem.

U jednom britanskom istraživanju rezultati su pokazali da oko 90 odsto žena ne zna svoju veličinu grudnjaka, što je poražavajući podatak. Takođe, žene mahom ne znaju da je grudnjak potrebno da zamijene novim na oko godinu dana, jer se oblik i veličina grudi mijenjaju.

Nošenje grudnjaka koji ne pristaje grudima ima zdravstvene posljedice. Bretele bi trebalo da podupiru grudi, a ukoliko to ne čine, mogu uzrokovati pogrbljenost, što može da naruši ženino zdravlje. Kad grudnjak ne pristaje dobro, stručnjakinja Bella Ngo objašnjava šta se desi: "Vaši rezultati u sportu su smanjeni, samopouzdanje je poljuljano i odjeća ne stoji dobro na tijelu". Takođe, naglašava i da nošenje pogrešne veličine grudnjaka može uzrokovati prerano i trajno opuštanje grudi.

"Žene ne shvataju da bol koju često osećaju može da uzrokuje njihov grudnjak i to može da se pripiše pogrbljenosti. Vaš grudnjak raspoređuje težinu grudi preko grudi i leđa. Dakle, ako imate asimetriju, vaš grudnjak to ne može da učini ispravno ako je pogrešne veličine. Jedna dojka je više povučena na jednu stranu zbog težine većih grudi i to dovodi do bolova u leđima, ramenima i problema s držanjem. Asimetrija grudi je vrlo česta. Više od 90 posto žena ima asimetriju, ali misle da su jedine koje se bore s njom. Mnoge žene koje imaju asimetriju nose grudnjak koji je premalen da bi pristajao njihovim manjim grudima", objasnila je Kate Taylor za The Sun, vlasnica prve firme koja nudi umetke za grudnjak za žene sa asimetričnim grudima.

Koliko često je potrebno menjati grudnjak

"Razlog što mnoge žene odlažu kupovinu grudnjaka je taj što im je nezgodno da isprobavaju i odlučuju koji im najviše odgovara. Ženske grudi menjaju oblik i veličinu svakih šest do 12 meseci. Dakle, kad god osjetite da vaša težina varira ili prolazite kroz važan događaj poput trudnoće, dojenja ili operacije, važno je da pregledamo grudi i nađemo vremena za novu kupovinu. Mislim da bi regulisanje grudnjaka trebalo da bude rutina. Kao što idete kod zubara svakih šest mjeseci, istu rutinu trebalo bi da imate za isprobavanje grudnjaka, najmanje jednom godišnje."

Znakovi da vam grudnjak ne odgovara

1. Bretele klize

"Ako vam bretele vremenom ili tokom dana postanu puno opuštenije, to govori da vam je grudnjak 'dao svoje'. Tkanina se istrošila, tako da grudnjak više ne možete da zategnete kao nekada. Dakle, to je obično znak da bi trebalo da kupite novi grudnjak."

2. Grudi vam izgledaju manje

"Kad nosite majicu, a oblik korpe štrči, žene misle da su im korpe prevelike, ali zapravo su bretele prevelike, a ne korpe. Na primjer, ako nosite 75C koji vam ne pristaje, možda će vam biti potreban 70D."

"Ako želite isti volumen korpe i želite da prilagodite veličinu bretela, tada morate da prilagodite i veličinu korpe. Mnoge žene ne shvataju da je veličina korpe određena samo u odnosu na veličinu bretela."

3. Najčvršća kopča

Kad prvi put kupujete brushalter, trebalo bi da procijenite da li vam odgovara na osnovu najlabavijeg kopčanja. Vremenom će postati stariji i rastegnuće se, pa će vam trebati sve čvršće kopčanje.

"Ako vam je grudnjak ranije bio dobro pričvršćen, a sada vam je najčvršća kopča sve labavija, to je obično znak da je vrijeme za novi grudnjak." Takođe, stručnjakinje napominju da kopča ne smije ni biti previše čvrsta, ali mora biti dovoljno da može da drži paralelno i da se ne podiže ili rasteže, piše Net.hr.