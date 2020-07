Kako da izgradite vitku liniju na duže staze

Jednom kad zađete u tridesete godine sve postaje mnogo teže, bar kad su u pitanju suvišni kilogrami. Naime, studije pokazaju da žena poslije tridesete godine gubi oko 200 grama mišića svake godine i dobija isto toliko masti.

Ukoliko ne želite da se to dešava morate se svojski potruditi. Očigledno, vježbanje u teretani i pravilna ishrana su od velike važnosti, ali takođe možete natjerati vaše tijelo da radi za vas. To znači da ćete ukoliko, na primjer, ubrzate svoj metabolizam tako što ćete smanjiti unos alkohola, trošiti kalorije čak i kada se odmarate.

Ne izgladnjujte se

Prvi instinkt svake osobe koja počne dijetu je da se podvrgne izgladnjivanju. Iako će to dovesti do toga da za kratko vrijeme izgubite par kilograma, to nije pravi način da mršavite na duge staze. Naime, kada unosite manje od 1.000 kalorija dnevno vaše tijelo se brani tako što usporava metabolizam. Tako ćete, osim osjećaja umora, trošiti mnogo manje kalorija nego obično što će značiti da ćete mršaviti sporije.

Poenta je da budete na dijeti sa manje kalorija, ali da nikad ne pređete granicu koja bi natjerala vaše tijelo da pritisne dugme za paniku jer je to kontraproduktivno.

Takođe, doručkujte! Ako preskočite ovaj najvažniji obrok, vaše tijelo će od ranog jutra da štedi kalorije a vama će biti sve teže da ga natjerate da ih troši. Zbog toga, da biste osigurali svoj metabolizam da pravilno radi tokom cijelog dana, jedite male, nekalorične grickalice između obroka.

Smanjite unos alkohola

Tako je – recite ne alkoholu! Iako ovo nije najzabavniji način ubrzavanja metabolizma, smanjenje alkohola će vam dosta pomoći. Naime, istraživanja pokazuju da alkohol smanjuje moć organizma da topi masnoće. Moguće je naravno da će biti teško da potpuno izbacite alkohol, a da pritom ne uništite svoj socijalni život, stoga probajte da se ograničite na jedno piće za veče i to najbolje ono sa manje alkohola – svijetlo pivo, na primjer.

Biber, đumbir i ljute papričice

Začinjena i ljuta hrana nije samo ukusna, već i ubrzava vaš metabolizam. Tako biber, đumbir i ljute papričice podižu temperaturu vašeg tijela i pomažu mu da brže troši kalorije. Pripazite samo na činjenicu da je pikantna restoranska hrana skoro uvijek kalorična pa je najbolje da sami pravite začinjene obroke.

Povećajte mišićnu masu

Mišići tope čak 90 odsto više kalorija, što prosto znači što više mišića to bolji metabolizam. Odlazak u teretanu nije samo jednokratni udarac na masne ćelije jer će vaši novi mišići nastaviti da se bore sa njima još dugo nakon što vi prestanete sa vježbama. Samo tri grama mišića će vam trošiti oko 250 kalorija dnevno. Ako ipak ne možete da idete u teretanu, postoji mnogo načina da vježbate u svakodnevnom životu. Nosite namirnice, šetajte psa, dižite male tegove dok gledate TV ili se penjite stepenicama do posla. Sve to pomaže.

Vitamin B i Kalcijum

Vitamin B vam pruža energiju i poboljšava vaš metabolizam. Ispijanje kafa bi takođe pomoglo ali je vitamin B mnogo zdraviji način za to. Zbog toga obratite pažnju da svakodnevno unosite preporučenu dozu vitamina B i vitamina B-12. Skorija istraživanja su pokazala da i kalcijum ubrzava metabolizam, tako da dodajte vašoj dijeti nemasne jogurte, najbolje između obroka.

Pijte što više vode

Ubrzajte vaš metabolizam tako što ćete piti mnogo vode. Zdravo i napojeno tijelo je veoma važno za izbacivanje toksina. Najbolji način da vodite računa o tome da li unosite dovoljno vode u vaš organizam je da pratite boju urina. Ukoliko je bezbojan ili svijetlo žut na pravom ste putu, tamnije od toga znači da treba da pijete više vode. Pritom je najbolje da pijete hladnu vodu jer tijelo troši više kalorija trudeći se da je zagrije. Takođe nekada pomiješamo glad sa žeđu, pa kad god pomislite da biste nešto pojeli probajte prvo sa čašom vode. Možda ste samo žedni.

Povećajte Omega 3 masne kiseline

Najnovija istraživanja pokazuju da povećani unos Omega 3 masnih kiselina pomaže održavanju krvnog pritiska i kontroliše apetit. Ova dobra kiselina može se naći u lanu, konoplji, orasima, lososu, haringama i skuši.

Povećajte unos joda

Povećani unos joda može da stimuliše rad tiroidne žlijezde koja je odgovorna za regulisanje metabolizma i potrošnju energije. Ekstrakti algi su odlični izvori joda, kao i sve vrste morskih trava i plodova.

Pijte zeleni čaj

Zeleni čaj reguliše krvni pritisak tako što smanjuje proizvodnju insulina u organizmu. To sprečava skladištenje masnih naslaga i drži apetit pod kontrolom. Takođe, jedno istraživanje je pokazalo da zeleni čaj značajno povećava potrošnju energije u organizmu.

Smanjite temperaturu u stanu

Ukoliko vam je u sobi malo hladnije vaš metabolizam će raditi brže kako bi vas zagrijao.

Ne nervirajte se ako uprskate dijetu

Ukoliko potpuno uprskate dijetu jednog dana to ne mora da znači da je smak svijeta. Ako jedan dan izgubite kontrolu, ne nervirajte se. Prosto zaboravite na to i krenite ispočetka.

