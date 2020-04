Kako da najpravilnije sredite sami obrve

Obrve su osjetljivi dio lica, a žene su naviknute da ih drže urednim, jer ipak one licu daju okvir. No svako malo treba ih srediti na način da se ne pretjera u čupanju i skraćivanju.

Devedesete su bile vrijeme ludo počupanih obrva, no sada nije vrijeme da se istražuje taj retro trend, već ih možete samostalno urediti bez da pretjerate u skraćivanju.

Obrve polako rastu, no pritom brzo mijenjaju oblik, naročito ako je riječ o čupavim obrvama koje strše na sve strane. Zato se treba fokusirati samo na ono bitno, kao što je održavanje prirodnog oblika.

Najbolje je kada bi mogli da održavate oblik samo pincetom, te nipošto nemojte mijenjati oblik. Malim makazicama skratite one dlačice koje strše iz obrve, no prvo ih počešljajte, kako biste vidjeli prirodan smjer. Pratite oblik obrve. Ovo pravilo vrijedi za dlačice i koje rastu unutar oblika, koje ne smijete čupati, kako ne biste napravili rupu.

Sklonite ogledalo koje uvećava!

Pored tih dlačica koje zaista treba da počupate, videćete i one koje tek treba da izrastu, a znate šta to znači - nerviranje i čupkanje kože dok ne dođete do te dlačice koja jedva da viri. To može dovesti do bolnih, crvenih ranica, ali i uraslih dlačica.

Šta zaista treba da uradite?

Udaljite se od (normalnog) ogledala i pogledajte cijelo svoje lice. Na ovaj način ćete jasno videti šta treba, a šta ne da bude u predelu obrva. Dlačice koje su "spremne" za čupkanje će uz samo jedan potez biti izvađene, dok druge, koje ne možete tako lako da počupate treba da ostavite još dan-dva. Realno, niko vam neće primetiti par dlačica, koje samo vi u stvari i vidite. Ne bi bilo loše i da naparite lice ili da ih počupate nakon kupanja, jer će se zbog pare i tople vode pore otvoriti, pa će vam cijeli proces biti dodatno olakšan.