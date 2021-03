Kako da održite grudi na visini

Iako je veličina grudi, kao i brzina kojom će “krenuti prema dole” u velikoj mjeri određena genetikom, ipak neki stručnjaci ističu da se zdravim navikama spuštanje grudi može odgoditi, kao i ublažiti.

Podizanje tegova, sklekovi te vježbe izdržaja najbolji su trening za prsne mišiće, čiji je zadatak pridržavanje grudi. S druge strane, pretjerivanje s određenim tipom vježbanja, poput trčanja, može narušiti izgled grudi. Poskakivanje, posebno kod većih grudi, najveći je problem jer rezultira istezanjem ligamenata i vezivnog tkiva. Zbog toga je nošenje čvrstog sportskog topa kod treniranja obavezno.

Svaka se promjena u težini odražava i na izgledu grudi, pa kod većine veličina grudi varira za jedan broj ako izgubite do sedam kilograma. Stručnjaci savjetuju postupno mršanje uz redovan trening kako bi spriječili taj efekat.

Prema brojnim studijama, oko 80 posto žena nosi pogrešnu veličinu grudnjaka. Najčešća zamka je nošenje grudnjaka s premalim košaricama (zbog čega se grudnjak podiže preko grudi ) ili s prevelikim pa se grudnjak diže visoko na leđima. Nošenje grudnjaka je važno za potporu, no stručnjaci ističu da bi ga trebalo nositi oko 12 sati na dan. Što su grudi veće, naramenice bi trebale biti šire.

Kao i na ostatku tijela, koža na grudima zahtijeva svakodnevnu hidratizaciju u obliku kreme. Lagana masaža 10-ak minuta kružnim pokretima pokrenut će cirkulaciju važnu u tom vezivnom tkivu i omogućiti veću elastičnost. Osim toga, takva masaža služi i kao samopregled koji je vrlo važan u ranom otkrivanju raka te održavanju zdravlja grudi. Estrogen je glavni ženski spolni hormon koji utječe na izgled grudi. Prvenstveno, on uzrokuje rast grudi, ali i regulira promjene u njima tokom menstrualnog ciklusa. Svakog mjeseca prije menstruacije grudi rastu kao svojevrsna priprema tijela na moguću trudnoću. Nakon menopauze, mliječne se žlijezde u grudima suše, zbog čega one postaju mekše i to je proces na koji se jedino može utjecati hormonalnom terapijom, ističu stručnjaci.

Zdrava prehrana je važan saveznik protiv obješenih grudi, a posebno su važni vitamini A, E, D, kao i omega 3 masne kiseline te unos oko 1,5 l vode na dan. Kako su grudi građene od kolagenskih vlakana, najveći neprijatelji njihovog izgleda su izlaganje UV zračenju i nikotinu, ističu stručnjaci. Tako je redovno nanošenje zaštitne kreme i prestanak pušenja važan korak u zaštiti lijepih grudi.

