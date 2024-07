Kako da vam kosa više ne "cvjeta"

U nekim frizerskim salonima nudi se mogućnost šišanja vrućim makazama, odnosno metodom kojom se postiže zdravija kosa, koja je mnogo manje lomi i rascvjetava.

Vlasnici salona tvrde da se klijentkinje koje probaju ovaj metod, u čak 90 odsto vraćaju na šišanje vrućim mazakama.

Ove makaze su zapravo uređaj na struju, a na njemu se, takođe, može podesiti i temperatura kojom želite da šišate, objašnjavaju frizeri.

Makaze se zagrijavaju na 90, 120, 160 ili 180 stepeni Celzijusa, a temperatura se određuje prema tome koliko je kosa jaka. Što je dlaka deblja, koristi se jača temperatura.

Ovakva vrsta šišanja zatvara vrhove vlasi, zbog čega ona manje puca, a vrhovi duže ostaju puniji. Takođe, svi preparati nanijeti za njegu, ostaju duže u kosi, koja je zato duže zdrava, lepršava i sjajna.

Odlična stvar kod ove metode je i to što se šišanje vrućim makazama ne mora da se sprovodi toliko često kao šišanje običnim makazama. Dovoljno je to uraditi dva do tri puta godišnje.

Ova metoda šišanja idealna je za žene koje žele da imaju dugu kosu, a ne mogu, zbog toga što im se ona stalno lomi, rascvjetava ili slabo raste. Odlična je i za one koje imaju tanku kosu, jer se ovom metodom postiže punija dlaka, naglašavaju stručnjaci.

Nakon ovog tretmana kosa se njeguje kao i obično, ali je "caka" u tome što će svi preparati bolje djelovati na kosu, jer će se duže zadržati u njoj.

Kada žene jednom probaju šišanje vrućim makazama, ne žele više da se vraćaju na šišanje klasičnim makazama, tvrde frizeri, prenosi Politikin magazin.

