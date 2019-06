Kako do trbušnjaka?

​Vjerujemo da svi žele da imaju ravan stomak, ali i trbušnjake. Naravno da želimo i vitke noge, savršenu zadnjicu i zategnute ruke, ali ravan i zategnut stomak je obično najželjeniji zato što ga je najteže imati.

Da biste dobili čuveni six pack, potrebno je određeno vrijeme. A da li će to vrijeme biti mjesec dana, dva mjeseca ili čak godinu dana zavisi od toga sa koje startne pozicije krećete, ali i od brojnih faktora koji ne uključuju samo trening, već i ishranu i odmor.

Osim što trbušnjaci izgledaju lijepo, oni igraju i ključnu ulogu u svakodnevnim pokretima kao što su savijanje i dizanje, ali i zaštita od povreda. Međutim, dostizanje nivoa da vaši trbušnjaci budu vidljivi nije toliko lako.

Pazite šta jedete

Sigurno ste nekada čuli izraz da se trbušnjaci prave u kuhinji i to nije daleko od istine. Kada spojite vježbe koje jačaju trbušne mišiće, zajedno a vježbama koje tope salo, dobra ishrana vas može dovesti do željenih rezultata izuzetno brzo. Dodajte vlakna svakom obroku, jer je dokazano da se gubi 3,7 odsto stomačnih masti na svakih 10 grama vlakana koje pojedete dnevno. Povećajte i unos proteina, bilo iz hrane, bilo suplementacijom, jer ako 35 odsto vaše ishrane čine belančevine, to će poboljšati i ubrzati vaš metabolizam koji će brže sagorevati masti, naročito one koji se skladište u predelu stomaka.Takođe, odlična hrana za ravan stomak jesu i borovnice, jabuke, slatki krompir, jaja i zeleni čaj.

Modifikujte i ne pretjerujte

Drastično mijenjanje ishrane, a pogotovo veliko i iznenadno spuštanje kalorija nije način koji bi trebalo da pratite. Ukoliko ste jeli izuzetno nezdravu hranu i niste navikli da brojite makronutrijente, kalorije i da pripremate obroke, za početak je dovoljno da iz ishrane eliminišete prazne ugljene hidrate kao što su zašećerena pića i nezdrave grickalice. Takođe, pokušajte da zamijenite beli pirinač integralnim, ili da mijenjate porcije tako da jedete više povrća i vlakana, umjesto skrobastih proizvoda, a smanjujte porcije postepeno. Isto tako, pazite da ne preskačete obroke, kako ne biste bili pregladni i pravili loše odluke, kada su u pitanju obroci. Najbolje bi bilo da jedete na svaka tri sata.

Naspavajte se i eliminišite nervozu

Ono što su brojna istraživanja pokazla jeste da nedovoljno sna dovodi do veće akumulacije masti u predjelu stomaka. Ukoliko ne spavate dovoljno, vaše tijelo proizvodi više nego inače hormon pod nazivom kortizol, to jest hormon stresa. Kortizol povećava vaš apetit što vodi ka tome da se prejedate i dobijate više masti. Međutim, kortizol čini i da gubite mišićnu masu. Stoga, pokušajte da spavate bar sedam ili osam sati noću kako biste smanjili masti na što niži nivo i kako biste imali što jači stomak.

Izgradite mišić kako biste sagorjeli masti

Čak i kada vam je ishrana savršena, u izgradnji trbušnjaka, teretanu ne bi trebalo zanemariti. Trening sa tegovima je ključan, uključujući i vježbe kao što su čučnjevi i mrtva dizanja. Ove vježbe utiču na dosta mišićnih grupa i imaju efekat na to da tijelo dobija više mišića i tako ubrzava metabolizam.

Ne preskačite kardio

Kardio koji utiče na sagorjevanje masti takođe ima ulogu u otkrivanju vaših trbušnjaka. Najbolje bi bilo kada biste mogli da radite kardio dva do četiri puta nedjeljno, u zavisnosti od toga koliko suvišnih masti želite da izgubite. Počnite sa kardio treningom u trajanju od bar 10 minuta, a zatim povećavajte.

Procjenjujte stanje

Jasno je da nismo svi isti i da ono što funkcioniše kod jedne osobe, ne mora da funkcioniše kod druge. Stoga, kako vrijeme odmiče, gledajte na koju hranu bolje reagujete, sa kojim treninzima bolje osjećate trbušnjake, koji kardio trening vam najviše odgovara i sa kojim intenzitetom vježbanja najbolje sagorjevate masti. Ukoliko procijenite da nešto kod vas „ne radi posao“, slobodno izmijenite plan i prilagodite ga tako da brže vidite rezultate.