Kako izabrati savršenu vjenčanicu prema obliku tijela

Na dan svog vjenčanja trebali biste se osjećati prekrasno, a u tome veliku igru igra izbor vjenčanice jer svaka buduća mlada na ovom svijetu u životu će dva puta reći sudbonosno – DA. Prvo DA biće upućeno njenom budućem suprugu, a drugo DA mora biti upućeno onoj savršenoj vjenčanici, u kojoj će provesti jedan od najlepših dana u svom životu.

Stručnjaci tvrde da traženje vjenčanice nije nemoguća misija, već da je najbitnije da svaka mladenka bude dobro upoznata sa svojim oblikom tijela i u odnosu na njega namjenski traži model vjenčanice koji će joj najbolje pristajati, koji će naglasiti njene najbolje strane i u kojem će se osjećati kao princeze.

Dakle, odabir kroja i modela venčanice je ključan, a tek nakon toga idu brige o detaljima i propratnim elementima poput vela i cipela.

Za punije tijelo jabučastog oblika – haljina A kroja

Ukoliko ste moćna žena sa oblinama – vama će odlično pristajati haljina A kroja, koja će naglasiti vaše obline, a istovremeno kreirati savršen balans između vašeg gornjeg i donjeg dijela tijela. Ova haljina može biti na bratele i sa V izrezom, a stručnjaci predlažu da odaberete i model sa ukrasnom čipkom koja će na pravi način uokviriti vaše grudi. A kroj je univerzalan kroj koji pristaje većini žena, a posebno dobro stoji ženama sa oblinama.

Za tijelo u obliku pješčanog sata – sirena haljina

Ako ste po kanonima ljepote građene savršeno, odnosno imate oblik tijela koji asocira na pješčani sat, vama će najbolje pristajati čuveni sirena model vjenčanice. Ovaj model ide usko uz vaše tijelo sve do koljena, odakle se blago širi, asocirajući na peraja. Ovaj tip haljine može i ne mora imati bretele, a u zavisnosti od toga da li imate manje ili veće grudi – odlučite se redom za korzetni gornji dio bez bratela ili gornji dio sa V izrezom i bretelama.

Za mršavice sa malo oblina – haljina spuštenog struka

Mršavice sa malo oblina su bile one srećnice koje su tokom ranijih dvehiljaditih godina mogle najbezbrižnije da nose sve one plitke pantalone koje većini žena zapravo nisu pristajale, a isto tako one danas mogu da nose uske haljine sa spuštenim strukom, koje će naglasiti njihovu slim figuru. Haljine sa spuštenim strukom mogu nastaviti ravno da padaju ili da se od linije pomjerenog struka šire u A oblik.

Sitnije i mršavije djevojke – sječeni struk ispod grudi

Ono što se preporučuje niskim mladenkama jeste odabrati vjenčanicu umjerenih A krojeva. Kako bi "dodale" nekoliko centimetara više, birajte vjenčanice čije linije struka počinju iznad vaše prirodne linije struka jer će tada donji dio vjenčanice izgledati duži.

Niske mladenke sitnije građe trebale bi izbjegavati glomazne i teške vjenčanice jer im one mogu otežati zabavu do jutra i uzrokovati osjećaj nelagode. Naravno, zbog preteške haljine.

Za atletski građene – meka haljina sa naglašenim strukom

Ukoliko ste mišićave i atletski građene, stručnjaci predlažu meke haljine od nježnog tila, sa izraženim strukom. Ova haljina bi od struka trebalo voluminozno da se širi, kako bi kreirala utisak oblina. Može biti sa v izrezom.

Za odvažne – kombinezon umjesto haljine

I za kraj, ukoliko ste vatrena žena koja odvažnim koracima osvaja svijet, ili pak niste pobornik klasičnih haljina stručnjaci predlažu svileni, ženstveni kombinezon sa v izrezom, bratelama i širokim nogavicama. On se odlično uklapa uz sandale na štiklu. Zanemarite sve stare tradicije i zablistajte u modernom duhu.