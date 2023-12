Kako se pravilno peru džemperi?

Koliko puta vam se omiljeni džemper smanjio, ućebao, dobio čupkice ili jednostavno razvukao poslije pranja? Uz ove savjete pranje džempera u mašini neće biti problema.

Dobar džemper je neophodan u zimskoj garderobi. A ako je zaista kvalitetan, od čiste vune ili kašmira, onda ste ga sigurno prilično skupo platile. Ipak, to ne znači da morate da ga perete samo na ruke. Važno je samo da izbjegnete pogrešno pranje džempera.

Pitanje pranja trikotaže je posebno aktuelno zimi – kada vrijeme uopšte nije pogodno za bilo šta osim glomaznog džempera. Dakle, dijelimo jednostavne, ali efikasne savjete za pranje džempera, uz koje će vaši omiljeni komadi opstati u dobrom stanju i bez čupkica, dugo, dugo.

Koliko često treba prati džempere?

Oni skupljaju onoliko prljavštine koliko i pamuk, bez obzira na to da li ispod džempera nosite pamučnu majicu ili ne. To će vas zaštititi od znoja i mirisa, ali ostale, spoljne nečistoće opstaju. Dakle, na svaka dva do tri nošenja vaš džemper jednostavno mora na pranje.

Pranje džempera u mašini: Kako izbjeći čupkice i gubitak oblika?

Najpre pažljivo pročitajte etiketu. Ako na njoj stoji da je obavezno ručno pranje – jasno vam je šta činiti. Ipak, postoje i oni džemperi koji mogu da se peru na nježnim programima ili na 30 stepeni.

Izvrnite džemper prije pranja

Kada se ovako pere, pletenina ne gubi boju i ne stvaraju se čupkice. Ovo funkcioniše ne samo sa trikotažom, već i sa drugim tkaninama – na primjer, teksasom, piše Lepota i Zdravlje.

Koristite gel

Gel ili kapsule za veš su uvek bolji od praška. Ovakvi deterdženti obično nisu agresivni. Dobro rešenje su i organski praškovi za veš.

Perite morskom solju

Da tamna trikotaža ne izblijedi, iskusne domaćice dodaju kašičicu morske soli u bubanj mašine. Pored toga, so pojačava efekat gela za pranje, održava veličinu predmeta i uklanja neprijatne mirise i mrlje.

Ne pretjerujte sa regeneratorom

Dodavanje puno osvježivača dovodi do izbleđivanja boje iz tamne odeće. I zapamtite – oplemenjivač ima kumulativni efekat, a pojavljuje se nakon otprilike 4 pranja.

Bez centrifuge

Ako se opredjelite za pranje džempera u mašini za veš, koristite najnižu postavku centrifuge. Da, vaš džemper će biti vlažan, ali dovoljno je da ga pažljivo umotate u suv peškir na nekoliko sekundi.

Džempere perite sa pleteninom

Jako je važno da džempere ne perete same, kako ih bubanj ne bi oštetio. Ali pazite sa kojom ih odjećom mešate – bez rajfešlusa, nitni, bilo čega što može da ošteti tkanje.

Pravilno sušenje džempera

Trikotaža se ne može sušiti u mašini za sušenje veša – toplota je previše agresivna i vuna će se skupiti ili deformisati. Sušite na sušilici u horizontalnom položaju tako da se džemper (haljina, jakna) ne istegli, prenosi Kurir.

Kako treba da izgleda ručno pranje džempera?

Ako baš niste u velikoj gužvi, džempere je uvek bolje prati ručno:

Napunite posudu hladnom vodom

Dodajte šampon za bebe

Ostavite džemper da odstoji u vodi 5 minuta

Lagano operite

Ocedite džemper i ostavite da se iskapa

Osušite kao što je gore navedeno – prvo umočite u peškir, a zatim horizontalno da se osuši

