Kako se žena mijenja na svakih pet godina

Počevši od 25 godina, svakih narednih 5 godina u životu žene osjeća se kao "prije" i "poslije". To nisu samo promjene vezane za broj svjećica na torti, već se događaju promjene i u mentalnom i fizičkom zdravlju žene.

Žena se stalno mijenja spolja i iznutra, a psihološke promjene su iskazane kroz zrelost, mijenja se pogled na život, žena ima više mudrosti.

Zato je važno da se zaustavi i da preispita svoje prioritete, da se posveti svom razvoju i ne zaboravi na svoje potrebe.

25 godina - žena odrasta, počinje drugačije da procjenjuje svoje postupke. Suočava se sa većom odgovornošću i nezavisnošću. Postoji razumijevanje odnosa i ljubavi.

30 godina - trenutak formiranja mudrosti, brige o godinama i promjenama u vezi sa uzrastom, analiza snage temelja.

35 godina - doba kada žena sebe ostvaruje kao odrasla osoba i jasno razumije šta želi i u kojim oblastima želi više da se manifestuje.

40 godina - vrijeme kada žena počinje da se fokusira na ono što je postigla, da razmišlja o svom uspjehu, da li su njeni ciljevi ostvareni.

45+ godina - Većina žena se fokusira na porodicu, prijatelje, odnose, počinje više da se posvećuje svom zdravlju i emocijama. Spremna je da uči nove stvari i da odbaci u životu sve ono što je negativno, a prihvati samo ono pozitivno i vrijedno.

Kako se izgled kože mijenja kroz godine, ukazuje dermatolog Karolajn Robinson:

25 godina - "Najveća briga za negu kože koju čujem kod pacijenata u 20-im je to štoi generalno izgledaju umornije. To se obično dešava sredinom ili u kasnim 20-im", kaže dr Robinson. Ovi problemi mogu biti uzrokovani oštećenjem od Sunca koje je počelo da se akumulira tokom vremena, nedostatkom sna, stresom ili čak genetikom. Dr Robinson takođe preporučuje da počnete da koristite moćnije proizvode za njegu kože u kasnim 20-im godinama koji su preventivni i stvaraju naviku.

30 godina - Vaše 30-te su kada počinjete da vidite neke rane znake starenja, kao i prve efekte oštećenja od sunca koji su se najverovatnije desile u vašim tinejdžerskim godinama ili u vašim 20-im.

35 godina - Dr Robinson objašnjava da pacijenti u 30-im godinama počinju da vide fine bore, gubitak volumena u obrazima (što može učiniti da promjene ispod očiju budu izraženije) i jaču pigmentaciju uslijed oštećenja od Sunca. Pored osnovne rutine nege kože čišćenja, hidratacije i zaštite od Sunca, dr Robinson preporučuje dodavanje lokalnog retinola (ili alternativa poput bakučiola ili seruma na bazi peptida) kako bi se pomoglo kod finih bora i čvrstine kože. Dodavanje antioksidansa u 30-im je takođe vrijedno za njegu kože.

40 godina - Prema riječima doktora, vaše 40-te su kada zaista počinjete da vidite velike promjene u čvrstoći vaše kože. Imate posla sa gubitkom volumena i elastičnosti (što dovodi do opuštene kože), kao i sa izraženijim borama i oštećenjem od Sunca, što može dovesti do stanja poput melazme.

45 godina - Dermatolozi najviše imaju pacijenata u ovim godinama koji dolaze na tretmane koji pomažu u smanjenju znakova starenja. Filer pomaže da se zamijeni izgubljeni volumen. Hemijski piling može ciljati melazmu, oštećenja od Sunca i neujednačen ton ili teksturu. Takođe, preporučuju tretman kože "odozdo, nagore".

50 godina - "Poslije menopauze, naša tijela doživljavaju hormonsku promjenu sa opadanjem nivoa estrogena i povećanim nivoom androgena i to može uticati na kožu", kaže dr Robinson. Ona objašnjava da će koža biti tanja i manje elastična. Dolazi do resorpcije kostiju i to se predstavlja kao gubitak volumena – posebno na sredini lica – kako starimo. Suvoća je još jedna velika briga, a možda ćete vidjeti akne koje niste vidjeli od tinejdžerskih godina počele ponovo da se pojavljuju zbog ovih hormonskih fluktuacija. Višak pigmenta i znaci oštećenja od Sunca. Najveće rješenje za njegu kože je osigurati da pomažete svojoj koži da zadrži vlagu. Dr Robinson kaže da mali broj tipova kože može da izdrži hrapavost uzrokovanu sredstvom za piling u ovom trenutku na njihovoj koži, i umjesto toga naglašava važnost blažeg, mliječnog sredstva za čišćenje koje ne postaje previše pjenasto.