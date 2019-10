Kako uklopiti čarape s odjećom: Pravila postoje da bi se kršila

U modi danas kao da je sve dozvoljeno, pa rasprava o tome kakve kad čarape treba nositi može izgledati zastarjelo.

Ali, u onim trenucima kad niste sigurne u svoj izbor, nije loše znati kakva su pravila. Prvo i osnovno - važno je da razmotrite priliku i prostor. Nije isto idete li na posao, na neki formalni događaj, neformalnu zabavu, u šetnju... Važne su i vaše godine, vaš stil i, naravno, vremenske prilike.

Glavna pravila:

1. Iako je era eksperimentisanja s odjećom u punom jeku, bolje je da se držite sljedećeg pravila - što su čarape gušće tkane, to vam trebaju "gušća" odjeća i upadljivije cipele. Kombinujte pamuk i sintetiku s čarapama koje imaju do 40 dena. One koje imaju 20 dena smatraju se tankim, dok su čarape od 40 dena za međusezonu. Deblje, toplije hulahopke odlično će izgledati sa suknjama i haljinama od pletiva, vune, ali i od teksasa. Gusto tkane čarape loše idu uz poslovna odijela, neke firme zabranjuju nošenje čarapa debljih od 40 dena.

2. Ne štedite na kvalitetu grilonki. Jeftine čarape će se brzo razvući i oštetiti, što ne izgleda nimalo lijepo, a često im je i boja nejednako raspoređena.

3. Ne nosite čarape koje sijaju i strogo pazite na boju. Vodite računa o vremenu - ako je toplo, uopšte vam ne trebaju, a ako se osjećate neprijatno kada nosite mini suknju bez njih, bolje obucite pantalone ili dužu suknju. Ako ćete napolju biti svega nekoliko minuta, onda možete da obučete tanke hulahopke od 20 dena - u suprotnom neka budu tamnije i gušće. Ako je u pitanju početak jeseni ili kraj proljeća, izbjegavajte crne čarape.

4. Hulahopke i sokne nikada ne idu zajedno. Osim kada nosite čizme, pa se sve to ne vidi.

5. Bijele hulahopke često viđamo na modnim revijama, ali u stvarnom životu ih je veoma teško uklopiti da izgledaju lijepo sa drugom odjećom.

Pravilo koje se godinama poštovalo jeste da cipele moraju da budu tamnije od čarapa. Hrabri dizajneri danas krše ovo pravilo, a ljubiteljke mode su i te kako zavoljele ovaj trend. Ipak, ponekad treba usmjeriti dodatnu pažnju na kombinaciju boja, jer može da se desi da sve zajedno izgleda čudno. Postoji samo jedan izuzetak s kojim nema greške - crne cipele i crne čarape su savršen spoj, koji čini da vam noge izgledaju duže.

Mnoge žene složne su da su grilonke u boji kože idealne za posao. Jedino što treba da zapamtite kada je o tome riječ jeste to da vam noge u njima izgledaju "golo". Sa druge strane, tu su razne mat čarape u raznim bojama, koje su i stvorene da istaknu noge.

Iako crne čarape djeluju univerzalno i idealno, one često mogu da "štrče" iz cijele kombinacije i potpuno upropaste vaš izgled. Nikada ih ne nosite sa svijetlim haljinama, jer ćete izgledati previše napadno. Radije se odlučite za sive.

Čarape u boji daju neformalni izgled vašoj kombinaciji, pa obratite pažnju da ih ne nosite u formalnim prilikama. Nekada je teško uklopiti čarape u boji sa drugom odjećom, pa ako niste sigurni, držite se pravila korištenja maksimalno četiri boje. Hladne nijanse kombinujte s hladnim, a tople s toplim - uz braon suknju slažu se žute čarape, uz crnu crne, sive, tamnoljubičaste...

Mrežaste čarape i čarape sa šavom

Mogu da daju veoma elegantan izgled čitavoj kombinaciji, ali nikada ih ne treba nositi s mini suknjama i otvorenim haljinama.

Hulahopke i dužina suknje

Mini suknja, kratka jakna i hulahopke važe za jednu od neprihvatljivih kombinacija, ako se držite tradicionalnih pravila. Kada nosite mini suknju, obavezno nosite dugačak kaput, a kada niste napolju, preko obucite dugačak kardigan.

Kad sve saberete, najvažnije da znate da je riječ o pravilima koja su tu da bi se kršila.

