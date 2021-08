Kako zadržati preplanuli ten i nakon ljetovanja

Teško je oprostiti se od svakodnevnog izležavanja uz more, dok ste okupani sunčevim zrakama, ali jedna od najgorih stvari kod povratka u stvarnost je to koliko brzo naš preplanuli ten može izblijediti.

Priprema kože je od presudne važnosti pa je preporučljivo unaprijed planirati i svoje sunčanje. Kako biste se što bolje pripremili za sunčanje, održavajte svoju kožu nahranjenom i hidratiziranom. Isto tako, kako biste postigli ujednačenu boju, ključan je piling. Da svi oni sati provedeni na plaži ne bi bili u potpunosti uzaludni, evo što možete učiniti kako bi vam preplanuli ten duže traje.

Hidratacija kože za dugotrajno preplanuli ten

Tajna dugotrajne preplanulosti, bilo stvarne ili umjetne, je hidratacija kože. Potražite bogati maslac za tijelo, suho ulje ili losion obogaćen hijaluronskom kiselinom koji će zaista nahraniti vašu kožu. Uvijek se potrudite da i one dane koji prethode sunčanju dubinski nahranite svoju kožu, međutim, hidratacija kože je vrlo važna i za vrijeme te nakon sunčanja. Uz to, proizvodi poslije sunčanja su takođe odlični u tome da koži daju dozu zdrave hidratacije. Svakodnevno nanesite bogati sloj hranjivog proizvoda po želji i nakon što se vratite sa svog odmora jer će vam tako preplanuli ten duže trajati.

Uz to voda za piće održava kožu zdravom, podatnom i što je najvažnije, hidratiziranom, stoga pripazite na to da unosite one dvije litre svaki dan.

Umirivanje i hlađenje kože nakon sunčanja

Tuširanje u jako vrućoj vodi može eliminirati prirodna ulja iz kože i uzrokovati njezino isušivanje. A svi znamo da suhoća kože dovodi do ljuštenja. Smanjite temperaturu vode tokom tuširanja kako biste produžili trajanje svog preplanulog tena. Uz to, nakon sunčanja koristite hidratantni kremasti ili uljni gel za tuširanje kako biste održali kožu podatnom i nahranjenom.

Spriječite ljuštenje kože

Piling je važan prije izlaganja suncu, ali ne smijete na njega zaboraviti niti nakon sunčanja. Ako izgorite na suncu, vjerojatnost je velika da će vam se koža ljuštiti, a nakon toga se možete oprostiti sa svojim preplanulim tenom. Prije sunčanja nanesite kremu sa zaštitnim faktorom 30 i zadržat ćete preplanuli ten i kad se vratite kući s godišnjeg odmora. Uz to, iako vam to vjerojatno zvuči kontra intuitivno, ali ako zaista želite da vam ten potraje i blijedi postupno, piling je važan. Mrtve stanice kože koje sjede na površini vaše kože mogu umanjiti vaš sjaj, stoga ih želite nježno odstraniti kako bi razotkrili sjajnu i osunčanu kožu. Uz to, melanin u stanicama kože koji je zaslužan za vašu preplanulost, ne odstranjuje se pilingom kao ni depilacijom.

Proizvodi za samotamnjenje mogu biti od pomoći

Ako želite produžiti efekt osunčanoga tena tu su i proizvodi za samotamnjenje. Oni u dodiru s kožom i zrakom djeluju na površinske stanice kože koje postaju tamnije. Krema nema SPF te se preporučuje nanošenje svaki dan dok ne postignete željenu nijansu, a nakon toga jednom sedmično radi održavanja. Krema se prilagođava pigmentu kože, nema narandžasti podton i ne ostavlja mrlje na koži niti na odjeći, piše Journal.hr.