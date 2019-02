Kaputi u boji prkose zimskoj monotoniji

Činjenica je da se nakon završetka praznične groznice osjećamo kao da smo "zaglavili" u nekoj kolotečini.

Sivilo naših ulica podstiče nas na maštanja o toplijem vremenu i bojama koje vraćaju u život, a vođena tom mišlju, nova sezona iznjedrila je neodoljivi trend koji nas je podsjetio zašto toliko volimo boje. Kaputi su uvijek sjajan izbor za hladnije dane, jer su ženstveniji od običnih jakni, a možete da ih nosite uz gotovo sve. Zimska garderoba ne ostavlja mnogo mjesta kreativnosti. Odjeća, a pogotovo kaputi uglavnom su tamnih boja, a ako želite da se istaknete među uniformisanim prolaznicima i razbijete monotoniju odaberite neki od kaputa u boji koja će vas istaći gdje god se pojavite.

Vesele boje

Sudeći po aktuelnim ponudama u high street trgovinama, kaputi u boji biće neophodan komad koji zbog svoje upečatljivosti svakoj kombinaciji pruža "ono nešto".

Topli i udobni kaputi u crvenoj, žutoj, zelenoj, roze boji ne poznaju riječi kao što su monotono i dosadno, a volimo ih jer svojim izgledom baš svaki outfit osvježe i podignu na neki novi nivo. Sudeći po niskim temperaturama, sezona kaputa potrajaće sve do početka proljeća, stoga nije naodmet imati mini-kolekciju kaputa koji će spremno odgovoriti na svaku priliku u ovoj hladnoj sezoni.

Iako kaput u crvenoj boji uopšte nije suptilan, prijaće vam raznolikost koju će da unese u vaš look. Neka crna odjeća bude platno za kaput, jaknu ili mantil u nekoj nekonvencionalnoj nijansi.

Pastelne nijanse

Ako ste ljubitelj klasičnih kaputa te težite izgledu koji neće biti previše upečatljiv, nježne pastelne boje zadovoljiće vaš modni ukus, dok su one jarke rezervisane za sve one kojima ove zime nedostaje odvažnosti. Odmak od jednostavnosti crnih i sivih modela, ali i istovremeno njegovanje elegantnog izgleda, koloristički kaputi idealni su za svakodnevne kombinacije i one elegantnije prilike u kojima želite naglasiti svoju modnu odvažnost. Zato se zaogrnite toplim i trendi izgledom te odaberite svoju omiljenu boju koja će vas istaći u gomili.