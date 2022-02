Kargotić za "Nezavisne": Laska kada neko poput Madone i Bijonse izabere baš vas

Veoma laska kada neko, poput Madone i Bijonse, kojima je dostupno sve na svetu, izaberu baš tebe, riječi su Borisa Kargotića, dizajnera iz Beograda, čije kreacije su nosile najveće zvijezde svjetske, ali i domaće scene.

Na naše pitanje koliko je bio trnovit put od svjetla Beograda do sjaja Holivuda, Kargotić u svom duhovitom stilu navodi da je "put od Splita, odakle je rodom, preko Sarajeva, iz Beograda pa do Holivuda jedan čudan put koji nije trnovit uopšte", naglasivši da je "mnogo krvaviji ovaj naš ex yu auto-put, magistrala".

Šta se desi kada te život baci iz jedne profesije u drugu, iz manjeg grada u veći, iz malog studija u bekstejdž najvećih zvijezda, a sve to dok odlučno koračaš do svog sna, opisao je Kargotić u izuzetno opuštenom i duhovitom intervjuu za "Nezavisne".

"Ja nisam ni siguran da mogu sebe da nazovem dizajnerom, a kamoli mladim. Već imam 34 godine, već mi je vreme za treće dete, a ja imam samo ovo jedno, i to devetogodišnje. Zove se 'DeMode' i mogu da se okladim da je najvoljeniji predtinejdžer na svetu. Dobro ga čuvam, mazim, hranim i dajem sve od sebe da poraste u ozbiljno velikog svetskog čoveka. Dizajnerom se ne nazivam jer nisam završio nikakve modne škole, nemam modne revije, ne stavljam sebe ni u kakve okvire. Možda moje dete izraste u arhitektu… Nikad se ne zna gde će put da nas odvede", rekao je Kargotić, objasnivši da se nalazi na čelu brenda "DeMode Jewerly".

Koliko je život nepredvidiv, govori činjenica da je Kargotić došao iz Splita baš u Sarajevo, gdje je upisao i uspješno završio glumu na Akademiji scenskih umjetnosti, a kako kaže, na scenu nije stao već više od deset godina, i možda to više ne bi ni znao. Zato, prema njegovim riječima, najvažnije je biti otvoren i osluškivati sebe, svoje želje i svijet u kojem se nalazimo, a čak i za uspjeh ima svoju definiciju.

"Moj san je oduvek bio raditi nešto što će ostaviti trag, nešto što će nekoga promeniti, oplemeniti. Vaspitan sam tako da šta god da radim, radim najbolje moguće. Ako odaberem da budem čistač, onda da budem najbolji čistač na svetu. Nisam neko ko voli da tezgari, da odrađuje i da skida stvari s dnevnog reda. Smatram da još nisam uspeo i vrlo se veselim tom danu. Još to uvek nije to, ako me razumete. Jer šta je uspeh? Uspeh je biti srećan. Tačka. Ne postoji nijedan drugi uspeh. Za mene nije uspeh kada ukradeš i od toga napraviš senzaciju. Nije uspeh kada slažeš. Uspeh mora da dođe iz čiste namere i plemenitog motiva. Uspeh je pobediti sebe, prevazići svoje strahove, mane pretvoriti u vrline i zaista sebe zavoleti baš takog kakav jesi", kazao je Kargotić.

U današnjem svijetu, kada je internet postao zapravo glavno mjesto dobrih i loših stvari, Kargotić je dokazao da čak i internet možeš da uzmeš "pod svoje" i od njega napraviš svoju malu tvornicu sreće i zadovoljstva.

"Rad sa svetskim pop zvezdama isključivo ide preko njihovih stilista, koji vas nađu preko interneta i društvenih mreža. Kada se jednom otvori, onda ide samo od sebe, ali i to je vrsta privlačenja i energije. Prosto morate da verujete u sebe i u to što radite, jer ćete jedino tako da uspete. Uspešan čovek se od neuspešnog razlikuje samo po tome što je uspešan svaki put kada je pao, ustao. Svetske zvezde su jednostavne, pošalješ im stvari, ako im odgovaraju, ponesu, ako ne, vrate. I tu se ti mnogo više ne pitaš. Ostaje ti samo da čekaš i da se nadaš, a do tada da uradiš sve što je do tebe. Uglavnom traže da tvoj dizajn prilagodiš njihovim merama, koje su često nestandardne i drugačije od onih kako si ih zamislio", navodi Kargotić.

Inače, Madonin stilista ga je kontaktirao putem WhatsAppa jer danima nije dobio odgovor na mejlove koje je slao. Naime, imali su problem u sistemu i Kargotićevom brendu nikada nije stigao njegov mejl. Menadžer je tada poslao paničnu poruku: "Sutra je fiting, zašto niko ne odgovara?", a njegovu poruku Boris je dobio predveče i nije bilo nikakve šanse da na bilo koji način pošalje svoje komade tako da budu sutradan u Londonu. Pošto je shvatio da je ovo prilika koja se ne propušta i možda samo jedna takva u karijeri, spakovao je sve što je imao na legeru, kupio kartu, bukirao hotel i odmah odletio za London.

Sutradan je odnio stvari koje su tražili u hotel u kom je bio smješten cijeli Madonin tim, ostavio u lobiju i ponio sve svoje nade i snove sa sobom po ulicama Londona. Kasno uveče javili su mu da Madoni ništa ne odgovara, da joj je sve veliko. Javili su mu da dođe po stvari ako je još tu. Međutim, onako kako život zna da se poigra, Madonin stilista je imao želju da zahvali i da se upoznaju. Bio je oduševeljen njegovim stvarima. Kako je rekao, nije se pretvarao, zaista ga je gledao u čudu i raspitivao se o tome kako rade svoje komade odjeće, koliko im vremena treba za jedan ovakav komad. Na kraju ga je pogledao i rekao: "Ako su vam sve stvari ovoliko dobre, nemate zašto da se brinete. Ja sam stilista Bijonse, Madone i Fergi. Sljedeći put će upaliti." Kako kaže Boris, dao mu je neku nadu, neki vjetar. Bio je iskren i tako je i bilo. Prošlo je nepunih deset dana kada je sljedeći put zvao, a snovi su počeli redom da se ostvaruju.

"Kada radiš projekte za koje znaš da će imati veliki medijski odjek, onda imaš i veću odgovornost i sumanuto veliku tremu. Srećom, ja sam na to navikao još za studentskih dana. Radite i radite i onda sedite i čitate svakakve komentare, a znate šta ste sve morali da uradite za to i koliko ste energije, vremena, truda, ljubavi potrošili... i onda samo neka tamo Slavica iz Male Donje Mutnice ostavi komentar na vaš rad da poželite da odustanete od svega i zaposlite se negde u kafiću, blagajni ili pultu. Ipak, na kraju sve to što je loše kratko traje, jer je uspeh neverovatan. Satisfakcija je ogromna, isceljujuća. Ali to možete da doživite samo ako ste dali sve od sebe", pojasnio je Kargotić.

Njegove specifične kreacije nerijetko nose i poznate domaće zvijezde, a u jednoj takvoj nastupale su i članice grupe "Hurricane" na prošlogodišnjem "Eurosongu".

"Javne ličnosti su jako dobar medij za promociju vašeg rada, a i mogućnost da radite nešto nesvakidašnje, šansa da se izrazite i pomerite svoje granice. Šansa da ste kreativniji i maštovitiji. Veoma laska kada neko poput Madone, Bijonse, kojima je dostupno sve na svetu, izabere baš tebe. Kada jedna Madona, koja je promenila toliko stvari, ponela sve što se poneti moglo, na kraju od prezasićenja zove vas, to samo budali ne bi laskalo. Zato se na Slavicu više ne obazirete i shvatate da je Slavica samo nesrećna i dođe ti da joj pošalješ poruku ljubavi, što sam nemali broj puta i uradio", duhovito je objasnio Kargotić kako se nosi s negativnim kritikama.

Prema njegovim riječima, naše podneblje je bogato jako talentovanim ljudima, kojima ovdje uopšte nije jednostavno, velika većina i odustaje od sebe i stapa se u masu, a ovaj tekst je poželio da iskoristi i u smislu motivacije upravo njima.

"Ja molim svakog ko čita ovaj članak, a ima neke veće ambicije i potrebe od samog bivstvovanja, da se okruži svima i svime što ga inspiriše i nađe nekog ko će da ga podrži, jer je moguće. Sve je moguće ako želiš, veruješ, trudiš se i radiš. Neće biti lako, ali će zato biti veliko i slatko, biće slađe jer će biti tvoje i to će biti pravi uspeh. Volite sebe, volite to što radite, neka svaki dan bude najbolji dan ostatka vašeg života. Ostavite ljude koje ne volite i poslove koje mrzite i poslušajte sebe. Tada više nećete biti ni ružni ni nesrećni, jer ćete biti vi. Eto, to je jedina velika tajna uspeha i jedina velika misterija koju nam ne govore", zaključio je Kargotić.