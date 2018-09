Kišobran koji ne morate držati

Kako bi bilo divno imati nekog ko će nam nositi kišobran dok hodamo ulicom!

Ponekad držanje ručke kišobrana može biti baš zamorno, ali to je jedini način da se zaštitimo od toga da na važan sastanak ne stignemo kao da su nas zalili kantom vode.

Zamislite da posjedujete kišobran koji nije neophodno držati?

Više ne morate da maštate, jer je luksuzna francuska modna kuća Louis Vuitton predstavila ultra moderan ranac koji dolazi sa jednako modernim kišobranom koji se pritiskom na dugme otvara direkt iz vašeg ranca na leđima.

Ova fenomenalna kreacija je dio ekluzivne edicije "Shopping in the rain" još iz 1996. godine. On se prodaje preko aukcijske kuće Christie po početnoj cijeni koja je procenjena između $1,500 i $2,000, iako se vjeruje da će ovaj super praktični aksesoar dostići mnogo višu cijenu.

Kišobran i ranac imaju prepoznatljiv LV braon – bež monogram, a sam ranac skriva kišobranski mehanizam unutar enterijera. Ranac posjeduje dve prilagodljive ručke za ramena, kao i elegantni dvosmjerni zip.

Iako je ranac prethodno već bio u nečijem vlasništvu, nalazi se u fantastičnom stanju o čemu svjedoči i sertifikat Re-SEE o autentičnosti i kvalitetu.

Konačno će neki srećković biti u mogućnosti da i u kupovinu po kišnom danu krene u velikom stilu, bez bojazni da će kišobran negdje zaboraviti.

Božanstvena kreacija će se prodavati u okviru limitirane online kolekcije na sajtu Barney's New York.