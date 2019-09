Klasična odjeća koju trebate imati u ormaru

​Modni komadi izrađeni od recikliranih ili materijala koji imaju manje štetnog utjecaja na okolinu odlikuju H&M-ovu kolekciju za jesen 2019. i naglašavaju odlučnost ove kompanije da do 2030. godine, za izradu odjeće, u potpunosti koristi materijale iz održivih izvora.

Kolekcija odiše sofisticiranošću, a obiluje sakoima nježnih krojeva, haljinama s popularnim animal printom te nezaobilaznim oversized duksericama. Dominantna je paleta svijetlih, neutralnih boja, crna te narandžasto-crvena.

Nova Consious kolekcija bit će dostupna u prodavnicama tokom septembra.

Reciklirani poliester, tkanina jednostavna za održavanje, dobivena preradom korištenih PET boca, ključni je materijal od kojeg su izrađene haljine, majice, pletenine, jakne, sakoi, ali i drugi komadi ove kolekcije. Prisutan je i žersej koji je izrađen od organskog pamuka ili TENCEL-a.

"H&M-ova Conscious kolekcija priča je o bezvremenskim komadima - klasičnoj odjeći koju trebate imati u ormaru i koju ćete uvijek željeti nositi. Dizajn koji nikada ne izlazi iz mode i must have komade, našim kupcima smo ponudili u materijalima iz održivih izvora. Time smo potvrdili našu misiju, ali i proširili je na sve one koji budu dio Conscious priče ove jeseni", poručila je Maria Östblom, voditeljica Odjela za dizajn ženske odjeće u H&M-u.

Čak i oni, najzahtjevniji po pitanju mode, neće ostati imuni na kolekciju. Brojne komade krase suptilni prorezi, nabori, manžete. Dostupne su lepršave i haljine koje prate liniju tijela, udobne i široke dukserice koje, takođe, možete nositi kao haljine, ali i košulje koje se savršeno kombinuju uz helanke ili farmerice.

Pletena kolekcija će, takođe, zadovoljiti svačiji ukus - od komada s rol kragnom do onih koji otkrivaju određeni dio tijela. Conscious kolekcija je šarolika, odiše elegancijom i garantira kosmopolitski izgled.

"Želimo iskoristiti globalnu prisutnost naše kompanije i biti predvodnici promjene koja se ogleda u održivoj modi. Conscious kolekcija za jesen 2019. nevjerovatan je primjer koliko daleko smo otišli na tom putu, naročito po pitanju korištenja savremene tehnologije, ali i inovacija u zamjeni tradicionalnih materijala s onima koje smo dobili recikliranje", naglasio je Pascal Brun, globalni menadžer za održivi razvoj u H&M-u.