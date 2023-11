Koje boje lakova za nokte su hit za nadolazeću zimu?

Ruke i nokti pokazuju koliko brinemo o sebi i kakav nam je stil života. Uredne i njegovane ruke uvijek primijetimo, a u današnje vrijeme se puno važnosti pridaje urednim noktima - ipak je to jedna od prvih stvari koje primijetimo na ljudima, te je, bez obzira na godišnje doba, važno imati lijepe i sređene nokte.

Bez obzira na to da li preferirate minimalizam ili raskoš na noktima koji će osvježiti i najjednostavniju odjevnu kombinaciju, u ovosezonskim trendovima svako može pronaći idealan manikir za sebe.

Zima ne donosi revolucionaran izbor lakova za nokte, već je pomalo u skladu s očekivanom paletom boja - nijansama crvene i zelene, te će najpopularniji zimski manikiri ove godine biti u boji trešnja i jabuka crvene, bordo, te maslinaste i zelene boje šume.

Trešnja i jabuka crvena

Crvena je ove sezone dominirala modnim pistama, a kao takva je postala i must have boja za nokte. Fantastična je za sve koji žele imati akcent boje na sebi, oblače li se inače u crnu i zemljane tonove, a jednako tako je i jedna od elegantnijih nijansi. Manikir u nijansi crvene trešnje ili crvene jabuke najpopularniji je izbor ove zime. Uz to, pristaje jednako dobro na dugim koliko i na kratkim noktima, a upravo su kratki nokti rastući ovosezonski trend.

Bez obzira na ovu zimu, stručnjaci se slažu da su ove nijanse crvene dobar izbor baš za svaku sezonu, pa uložite li sada u fantastičnu crvenu nijansu kvalitetnog laka za nokte - vjerovatno ćete je nositi i cijelu 2024. godinu.

Bordo

Uz crvenu, rekli bismo da se bordo ističe kao boja jeseni - koja će definitivno ostati jednako popularna tokom zime. Naime, ljepota ove boje jeste u tome da varira u pregršt nijansi koje je lako prilagoditi svom stilu. Bilo da je to boja marsala vina, trule višnje ili nešto treće… Lako se mijenja dodavanjem bijele ili crne, kao i plave ili žute, pa varira od više ljubičastih podtonova do onih koji vuku na narandžasto, bile tamnije ili svjetlije…

Maslinasta i zelena boja šume

Nijanse zelene nosile su se tokom cijele ove godine. Predominantno u nijansi avokado, koja ima lagano žućkasti podton, te u nijansi mača, koja je lijepa, pastelna zelena. Ipak, dolaskom jeseni, pa i zime, prikladne zelene nijanse postaju sve zagasitije i tamnije. Ove zime, kao zapravo i svake druge, popularan je odabir smaragdno zelene. Vrlo je efektna, iako suptilna i neupadljiva, a odmak je od očekivane crvene nijanse. Ipak, pričamo li o aktuelnim trendovima, ove zime birajte maslinastozelenu i zelenu boju šume.

Maslinastozelena je dobar odabir za sve žene koje ne vole klasično ženstvene boje lakova za nokte. Pritom jednako kul efekat ima na svim tonovima kože, te na kratkim i dugim noktima. Upadljiva, lagano mutirana, ali svakako efektna zelena koja asocira na boju crnogorične šume jedan je od popularnijih izbora ove zime. Jednako kao i krokodil i lovačka zelena.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.