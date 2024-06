Koje greške pravimo prilikom nanošenja kreme za sunčanje

Način na koji nanosimo kremu za sunčanje može napraviti veliku razliku.

Doktorka Sara Tranter navodi da mnogi prave uobičajene greške kada je riječ o korišćenju proizvoda za zaštitu i njegu kože, a koje bi mogle da izazovu ozbiljne posljedice po naše zdravlje.

Dr Sara najprije naglašava da ljudi često zanemaruju nanošenje kreme za sunčanje tokom cijele godine, što je ključno za zaštitu kože. Uz to, neki ljudi koriste i pogrešnu vrstu losiona za svoju kožu, što može biti problematično.

Takođe, većina ne koristi dovoljnu količinu kreme za sunčanje kako bi osigurali dovoljnu pokrivenost zaštitnim faktorima.

Primjetila je da ljudi često propuštaju ključna područja kada nanose kremu za sunčanje. Važno je da kremu nanesete i na kapke, uši, vrat i dlanove.

"National Health Service" (NHS) upozorava da opekotine od sunca povećavaju rizik od raka kože. Važno je da zapamtite da opekotine od sunca nisu samo opasnost tokom leta, jer koža može da "izgori" i tokom oblačnih dana.

NHS savjetuje boravak u hladu tokom najsunčanijeg dijela dana, što je između 11.00 i 15.00 sati od marta do oktobra. Uz to, predlažu maksimalnu zaštitu od UV zračenja, a to, kao što smo naveli, podrazumijeva korišćenje krema sa visokim zaštitnim faktorom, ali i adekvatnu garderobu - napravljenu od prirodnih materijala, prenosi Super žena.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.