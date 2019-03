Koliki je rok trajanja šminke?

Neki kozmetički proizvodi na sebi nemaju označen rok trajanja, ali je važno istražiti koliko se mogu koristiti kako ne bi došlo do ružnih posljedica.

Treba imati na umu da se svaki komad kozmetike mora iskoristiti u razdoblju od tri do 12 mjeseci nakon otvaranja. Treba biti posebno oprezan s kozmetičkim proizvodima na bazi vode jer se oni mogu kontaminirati bakterijama i izazvati infekciju oka koje je izrazito osjetljiv i važan organ.

Zaštitite se tako što nećete dijeliti svoju šminku, nećete dodavati vodu u šminku, držat ćete šminku na suhom mjestu i dalje od direktne topline i sunčevih zraka te redovno perite kist za šminkanje, kao i ruke prije šminkanja.

Kozmetičkom proizvodu kojem je istekao rok trajanja promijenit će se boja, tekstura i miris.

Maskara može trajati od tri do šest mjeseci, tekući puder od šest do 12 mjeseci, kremasto rumenilo i sjenila za oči šest do 12 mjeseci. Tuš za oči i olovka za usne mogu trajati do dvije godine, ruž za usne jednu godinu, a kreme i preparati za njegu lica od godinu do dvije.

Sva ova pravila vrijede isključivo ako se šminka pravilno održava te je važno naglasiti da nerijetko upravo pravilno održavanje šminke može produžiti njen rok trajanja.