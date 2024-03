Koliko često treba mijenjati stvari kojima njegujemo kosu?

​Većina boja za kosu ima rok trajanja oko tri godine, ali to vrijedi prije otvaranja. Kad boju jednom otvorite, vjerovatno ćete je upotrijebiti odjednom, ali ako iz bilo kojeg razloga to ne učinite, njen vijek trajanja varira. Ukoliko nije pomiješana, trajaće do šest sedmica dok je pomiješanu potrebno iskoristiti unutar jednog sata, objasnila je Alis Davkins, stručnjak za njegu kose i otkrila još neke stvari na koje treba pripaziti.

"Boja više nije za upotrebu počne li imati jak miris, boja joj postane čudna ili se tekućina krene odvajati. Korištenje boje za kosu kojoj je istekao rok trajanja ili je oksidirala može rezultirati tamnijom nijansom nakon farbanja nego što biste očekivali, zna se javiti zelenkasta nijansa ili, u najgorem slučaju, alergijska reakcija" dodala je i nabrojala još neke potrepštine za njegu kose koje imaju rok trajanja.

Četka za kosu

Četka za kosu se koristi svakodnevno pa imaju kraći rok trajanja. Trebalo bi ih promijeniti svakih šest mjeseci. Osim toga, treba ih povremeno očistiti jer znaju biti leglo bakterija. Prljave četke za kosu mogu izazvati iritaciju tjemena, rekla je ova stručnjakinja.

Preporučila je uklanjanje dlaka nakon svake upotrebe i ribanje jednom sedmično pomoću sode bikarbone, vode i mekane četkice za zube. Nakon toga četku operite blagim šamponom i toplom vodom.

"Četke kojima je vijek trajanja pri kraju počeće izgledati istrošeno, vlakna će se odvojiti i na nekim mjestima će nedostajati, a istrošena vlakna mogu oštetiti kosu, pa čak i uzrokovati pucanje vlasi" objasnila je.

Ekstenzije

Clip-in ekstenzije mogu trajati do godinu dana ako se dobro njeguju, dok profesionalne opcije zahtjevaju redovno održavanje u salonu. Savjetuj da ne perete clip-in ekstenzije jer, ako se to radi neispravno, možete uzrokovati više štete nego koristi, savjetuje Alis.

"Međutim, odlučite li ih ipak oprati, imajte na umu da se, za razliku od vaše prirodne kose, one ne moraju prati redovno već možda svakih 20 do 30 nošenja ili ako se na njima nakupe proizvodi za njegu kose. Moja preporuka je korištenje šampona bez sulfata i izbjegavanje prejakog ribanja" ispričala je.

Još je navela:

"Ekstenzije temeljno isperite prije sušenja fenom. Sušite ih na blagoj jačini ili čak na vazduhu. Prije sušenja ih položite na ravnu površinu i nježno uklonite višak vlage ručnikom od mikrovlakana" dodala je.

Šampon i regenerator

Alis kaže neotvoreni proizvodi mogu trajati do tri godine ako se pravilno skladište, ali ih valja upotrijebiti unutar 16 mjeseci od otvaranja.

"Većina šampona sadrži konzervanse koji ih štite od bakterijske kontaminacije pa tako duže traju, ali čak i kod najpažljivije čuvanih proizvoda konzervansi će s vremenom nestati" pojasnila je.

Znakovi upozorenja da je proizvodu istekao rok trajanja uključuju promjenu boje, grudičastu konzistenciju, gubitak mirisa i sposobnosti da dobro očiste ili regenerišu kosu, prenosi "24Sata".

Lak za kosu i šampon za suvo pranje

Ovi proizvodi su, takođe, dobri tri godine prije otvaranja i 16 mjeseci nakon što su jednom otvoreni. Kako biste izvukli maksimum iz ovih proizvoda, čuvajte ih na sobnoj temperaturi i osigurajte da su čvrsto zatvoreni kada se ne koriste, a kako biste izbjegli ulazak bakterija i razgradnju hemikalija, kaže Alis.

"Ukoliko im je istekao rok trajanja, primijetićete promjene u učinkovitosti", dodala je Alis, a prenosi "The Sun".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.