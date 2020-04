Koliko dugo treba držati plank da bi se rezultati vježbanja vidjeli?

Plank ili daska statična je vježba tokom koje rade gotovo svi mišići u tijelu, što je čini jednom od najpopularnijih vježbi. Za njeno izvođenje treba imati određenu snagu, a da bi pokazala rezultate, važno je i koliko dugo držimo plank.

Kod izvođenja planka maksimalno koristimo mišiće stomaka i zadnjice te tetive. Iako se oslanjamo na ruke, zapravo najviše trebamo upregnuti trbušne mišiće koji drže tijelo u zraku. Da bi izvođenje jedne od najpopularnijih vježbi na svijetu pokazalo rezultate, najvažnije je koliko dugo držimo tijelo u zraku. Naime, to ne bi smjelo biti manje od 10 sekundi, a zavisno od kondicije vježbača, to se vrijeme s vremenom može protegnuti sve do 60 sekundi te i dvije minute kod vježbača koji redovno izvode plank.

Kod izvođenja planka treba težiti tome da uspijete izvesti tri planka od 60 sekundi zaredom. U redu je krenuti s kraćim izdržajima jer ćete i tako dobiti dobru vježbu, kaže Doug Sklar, lični trener.

Ako vam je lakše raditi kraće plankove, Sklar preporučuje da držite plank 10 sekundi, zatim odmoriti 5 do 10 sekundi, te ponovite plank od 10 sekundi. Napravite tri do šest ponavljanja.