Komad šminke proglašen za "perverzan", internet sluđen

Iako su proizvođači kozmetike imali drugačije ambicije, komad sunđera za nanošenje pudera i sjenčenje lica proglašen je perverznim i nalik na penis. Komentari su počeli samo da se nižu, a ne izostaju ni kritike.

Iako u "Sephori" nisu imali namjeru, već želju da kreiraju sunđer u obliku školjke, kao dio linije "Ocean Crush", incident se dogodio, a sve je pokrenulo lavinu komentara.

A u opisu proizvoda piše:

"Ove školjke su idealne za nanošenje i razmazivanje tečnog pudera", navode u "Sephori" objašnjavajući da je efekat odličan baš zbog nabora i brazdi po površini sunđera u boji kože.

I’m sorry but I can’t get on board with this design flaw @RawBeautyKristi @Laura88Lee @MannyMua733 @KathleenLights1 have you guys seen this?! pic.twitter.com/oz52f41ZPX