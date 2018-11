Koža i kosa vape za njegom tokom zime

Nagle promjene temperature, hladan i suv vazduh te jako zagrijane prostorije, doprinose isušivanju kože i kose. Iako se to odražava na cijelo tijelo, ruke najviše trpe, prije svega šake.

Zato kada izlazite na hladnoću obavezno navucite rukavice. One štite ruke od vjetra i hladnoće i smanjuju isušivanje kože.

Poslije svakog pranja nanesite kremu za ruke bogatu lipidima obnovićete površinski sloj, nahraniti i omekšati kožu.

Da biste maksimalno zaštitili kožu, veoma je važan izbor kreme za ruke. Najbolji efekat daju one napravljene na bazi maslinovog, avokadovog ili kokosovog ulja, aloja vere, s vitaminima...

Ukoliko ste ljubitelj zimskih sportova na planini, preporuka je da koristite kreme s pčelinjim voskom, koje su hranjivije i pružaju savršenu zaštitu od hladnoće. Odaberite onu koja stvara zaštitni sloj na koži, ali ne smije biti ljepljiva, jer tada onemogućuje disanje kože, a time i njeno normalno funkcionisanje. Pazite na sastojke i pokušajte da izaberete kremu koja ne sadrži parabene, mineralna ulja i vještačke boje.

Svako veče prije spavanja priuštite rukama tretman u debljem sloju umasirajte kremu za ruke kako biste podstakli cirkulaciju i navucite pamučne rukavice. One će vam zagrijati ruke i krema će se bolje upiti. Oni koji imaju osjetljivu kožu mogu za noć da koriste maslinovo ulje. Na ruke prije spavanja nanesite nekoliko kapi maslinovog ulja, koje ste prethodno pomiješali s malo limunovog soka. Navucite pamučne rukavice i ostavite da ulje djeluje tokom noći.

Što se tiče kose, i njoj je potrebna zaštita, kako od hladnoće, tako i od kape.

Jedan od saveta je da nosite kapu kada ste napolju, jer štiti vašu kosu od vjetra, kiše i snijega. Ali, kao što znamo, niko ne voli da mu kapa uništi frizuru. Sjajan način da se to izbjegne jeste da se kosa uvije svilenim šalom ili maramom prije nego što se na glavu stavi udobna, topla vunena kapa. Svila sprečava da se kosa ošteti zbog kontakta s kapom i onemogućava da se naelektriše.

Jedan trik pomaže da vaša kosa izgleda dobro zimi kupite ovlaživač vazduha. Kada uključite grijanje, vazduh u stanu postaje izuzetno suv, a ovlaživač onemogućava vašoj kosi i koži da postanu suvi i izgube sjaj i kvalitet.

Zimi je koža glave suvlja i često se javlja svrbež. To dovodi do pojave peruti i iritacije kože glave, što može da dovede i do opadanja kose.

Ono što mnogi ne znaju, jeste da ovi problemi mogu lako da se riješe pravilnom njegom. Osim šampona protiv peruti, koji su najlakši i najbrži način, možete sami da napravite lijek. Potrebno vam je nekoliko kašika maslinovog ili kokosovog ulja i kašičica soka od limuna. Zagrijte ulje nekoliko sekundi i pomiješajte ga sa sokom od limuna. Umasirajte smjesu u kožu glave i ostavite 2030 minuta. Isperite šamponom i obavezno koristite balzam.