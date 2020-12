Kozmetičarka otkriva najčešće greške prilikom oblikovanja obrva

Obrve su osjetljivi dio lica te im mogu naštetiti oštrije piling čestice, obrađivanje makazama, kao i teške formule poput gustih voskova čija je uloga oblikovanje i fiksiranje, napominju stručnjaci.

"Ako imate prirodno tanke i rijetke obrve, možda ćete posegnuti za voskom kojim je lako popuniti rupe i nepravilnosti, no on može uticati na pucanje same dlake, što na kraju ima suprotan efekt", objasnila je kozmetičarka iz Njujorka Azi Saks.

Umjesto voska i olovke, predlaže puder za obrve, koji će ih lagano obojiti, bez da ih previše lijepi i otežava.

"I piling može imati loš uticaj na ljepotu i sklad obrva, prije svega onaj s oštrijim česticama, jer mogu uzrokovati pucanje dlake. Uopšteno, ribanje ili ljuštenje u blizini ili na obrvi štetno je za gustoću", poručuje Saks.

Navodi i kućno oblikovanje makazama, kojima je lako napraviti rupe, stoga je bolje održavati ih prirodnim.

"Neujednačenost obrva može stvoriti privid disbalansa lica", govori Saks.

Kozmetičarka predlaže i formulu za brži rast obrva, a to je svakodnevno koristite ricinusovo ulje koje se preporučuje za brži rast i jačanje dlake.