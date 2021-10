Kozmetičke greške koje koža ne prašta

​Ni dobra šminka vam ne može pomoći ako imate problematičnu kožu lica.

Ima puno razloga za to, od loše ishrane pa do loših navika. Koje su to greške koje pravite, a koje vam uzrokuju problematičnu kožu lica?

Nemojte da jako trljate kožu svaki dan

U redu je da koristite blage pilinge, ali da se iživljavate na svojoj koži, trljajući je iz sve snage je velika greška. Na taj način lice može da vam postane masnije i da dođe do pojave bubuljica.

Spavanje sa šminkom

Ako želite lijepu kožu, spavanje sa šminkom je apsolutno zabranjeno. To je tortura za vašu kožu, čini je prljavijom i masnijom. Pore se zatvaraju i put za probleme je otvoren. Dakle, umivanje pred spavanje je obavezno.

Korištenje kozmetike kojoj je istekao rok trajanja

Često se desi da koristite šminku, a da ni ne provjerite da li je rok dobar. To vam svakako uništava kožu. Obavezno provjeravajte da li vam je kozmetika dobra i obavezno je bacite poslije 12 mjeseci od otvaranja. Na svakom pakovanju kozmetičkog preparata je naznačeno koji je rok trajanja po otvaranju.

Ne stavljajte šminku preko šminke

Nikada nemojte da nanosite šminku preko šminke tokom dana. Ako stavljate puder ili rumenilo preko već nanesene šminke, zatvorićete pore i doći će do iritacije kože, akni i bubuljica, prenosi Ljepota&Zdravlje.

Koristite prljave četkice za šminku

Četkice za šminku morate da čistite redovno. Na njima se ne nalaze samo ostaci šminke, već i vaše kože, pa su idealno mjesto za bakterije, koje uz šminku nanosite na vaše lice, piše "OurVanity".