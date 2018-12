Kožna odjeća za moćan izgled

Bez obzira na modne trendove, mnoge dame u svom garderoberu uvijek imaju barem jednu jaknu ili mantil od kože. Vrijeme je da ih izvuku, ali sada kao adute, jer ove jeseni odjeća od kože je apsolutni hit u svijetu.

Od ovog moćnog materijala napravljeno je baš sve - uske pantalone u klasičnoj, crnoj boji, ali i veoma upadljive u narandžastoj ili crvenoj, u kojima je teško ostati neprimijećen. Atraktivni su i kombinezoni koji ističu figuru i čine da istovremeno djelujete ležerno, ali i elegantno.

Kožne haljine

Poslije duge pauze na modnoj sceni su i kožne haljine, dužine do koljena ili članaka, koje se kopčaju metalnim nitnama, imaju dijagonalno našivene rajsferšluse ili neobična rješenja na rukavima. Rajsferšlusi su, ujedno, i glavni ukras kožne konfekcije. Uz pomoć njih, recimo, moguće je samo jednim potezom jaknu dužine do koljena pretvoriti u kratku, do struka, u zavisnosti od prilike za koju se odijevate. Ipak, ono u šta ove sezone vrijedi uložiti novac jeste kožna suknja čiji duboki izrezi otkrivaju noge i naglašavaju seksepil njene vlasnice.

Pantalone za svaku priliku

Kožne pantalone su već odavno must have komad u garderoberu svake fashion djevojke. Ovaj model prosto čini svaku dnevnu kombinaciju specijalnom, čineći je u nekim varijantama čak i boljom od večernje. Ove jeseni nosite ih u paru sa glomaznim, vunenim džemperima, ali i sa drugim klasičnim komadima kao što su košulje ili sako "boyfriend" modela. Naš savjet je da birate modele koji su širi i idu u trapez, ali i one koji se vežu u struku i podsjećaju na donji dio trenerke.

Suknje

Kožna suknja je apsolutno svestran modni predmet, koji ne gubi svoju relevantnost ni u ovoj sezoni. Možete je kombinovati sa džemperima, košuljama, sportskim ili elegantnim majicama. Izbor je na vama, važno je da ne možete pogriješiti.