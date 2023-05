Kraljica Ranija pokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih žena na svijetu (FOTO)

Stil kraljice Jordana, Ranije je uvijek elegantan i prefinjen, a komadi koje bira su odmjereni i nikada ne izlaze iz mode. Ona važi za ženu besprijekornog, rafiniranog modnog ukusa, pa je tako i ovog puta zaista izgledala spektakularno.

Ona se ovaj put pojavila u prelijepoj zelenoj maksi haljini koja košta 895 evra. Na sajtu na kom se prodaje haljina vidi se da je u pitanju haljina bez leđa, ali nije poznato da li se kraljica odlučila za taj model.

Ovu haljinu krasi i zeleni pojas koji je naglasio njen struk, a isti je uparila sa metalik zlatnim štiklama.

#News Queen Rania Al Abdullah of Jordan attended the celebration of the 77th Anniversary of Jordan’s Independence Day on 25 May 2023. pic.twitter.com/mI9QptEXET