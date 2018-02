Kućni tretman za rješavanje strija

Strijama je podložno mnogo žena i muškaraca, a do njih dolazi zbog smanjenja elastičnosti kože. Najčešće ih dobijaju trudnice zbog naglog povećanja stomaka. Strije se mogu pojaviti na bilo kojem dijelu tijela gdje se prima masnoća – ruke, leđa, grudi, trbuh, noge…

Najčešće se strije pojave kada dolazi do naglog dobijanja na težini, to jest kada se koža rasteže. Tada ona gubi svoju strukturu. Strije je moguće smanjiti, ali nikako ukloniti. Ako ste jedna od "sretnica" koja ima problem sa strijama, pokušajte jesti što više hrane bogate vitaminom C i E, silicijumom te cinkom. Koristite kreme za tijelo svaki dan kako biste tijelo i kožu održali elastičnom te pijte što više vode.

Na tržištu postoji bezbroj krema koje su "specijalizovane" za pomoć protiv strija, međutim, vjerujte da nijedna od krema koje se nude nije efikasna ako nije primijenjena u kombinaciji s ishranom. Ako već birate kreme i ulja, pokušajte što više s prirodnim i zdravim sastojcima.

Kućna krema za rješavanje strija

Sastojci:

shea maslac

kakao maslac

kokosovo ulje

ulje vitamina E

ulje lavande

Izmiješajte zajedno svakog po dvije kašike – shea maslac, kakao maslac i kokosovo ulje. Dodajte tome 10 kapljica ulja vitamina E. Stavite sve to u posudu i iznad pare da se otopi te uklonite s vatre. Dodajte pet kapljica ulja lavande i sve zajedno promiješajte. Spremite kremu u posebnoj posudi (staklenci). Koristite za mazanje područja na tijelu koje je podložno strijama.