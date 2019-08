Ljeto u ritmu razigranih resa

Stidljivo najavljene prethodne, rese su ove sezone postale jedan od vodećih modnih trendova. Svilenim, kratkim, diskretno su ukrašene lepršave ljetne odjevne kombinacije, od mnoštva dugih u potpunosti su sačinjene haljine, a našle su se i u "prirodnom staništu", na komadima od kože, prizivajući u sjećanje Pokahontas.

Nekada rezervisane za kožne jakne američkih kauboja, povratak na piste polako su počele prije godinu dana - tu i tamo se pojavljujući na dizajnerskim komadima. A rese ovom sezonom i te kako vladaju, što su najavili brojni dizajneri, high street brendovi, ali i urbane trendseterke na ulicama. Rese je zapravo lako našiti svugdje, no igranje s teksturama, širinama i materijalima otvorilo je cijeli novi svijet.

Na čemu ih sve ima

Haljine, bluze, kratke jakne od jelenske kože imaju rese u slojevima, a efektne su i na sandalama u obliku čizmica, dužine do koljena. Indijanski stil upotpunjuju i detalji poput minđuša od perja, pertli na odjeći koje na kraju imaju kićanke, tankih dugih kožnih ogrlica, odgovarajućih torbi - jednobojnih ili izrađenih od dezeniranih materijala...

Modni eksperiment

Trend je došao iz sedamdesetih, no to ne znači da od glave do pete morate biti u tom stilu - pripazite da vas ovaj modni eksperiment ne pošalje u neko drugo vrijeme.

Kad slažete outfite, dopustite sebi igre printevima, krojevima i detaljima. No, ne pretjerujte - odaberite jedan upečatljiv resasti komad i čuvajte se provjernih kopiranja trendova. U ovakvom stilu sigurno nećete proći nezapaženo, pa rese možete nositi i na nakitu, što je ovog ljeta posebno IN, ali i na torbama, uz koje ćete izgledati kao prava dama od stila. Vaše je samo da odaberete boju, ali i pogodan materijal jer treba voditi računa da nisu svi podjednako lepršavi.