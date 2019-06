Ljeto u znaku espadrila

Ako ste imali priliku da posjetite Španiju, sigurno ste primijetili da su jedan od lokalnih modnih specijaliteta espadrile.

Ovaj aksesoar izrađuje praktično na hiljade malih zanatskih radnji, dok su se neki od njih odlično pozicionirali na tržištu i izborili za svoje mjesto u moru poznatih brendova. Kultni komad obuće posljednjih godina je neprikosnoven kada je riječ o ljetnim kombinacijama, a ove sezone najpopularniji su modeli u prirodnim tonovima, te od prirodnih materijala.

Španci vole reći da su espadrile posebna vrsta obuće za njih jer posjeduju špansku dušu, a ne samo da su posebna, nego i veoma udobna vrsta obuće, zbog čega ih vole i u cijelom svijetu. Većini žena se dopada što se na svim espadrilama praktično golim okom vidi kvalitet materijala od kojeg su izrađene, izgledaju udobno na prvi pogled, a u isto vrijeme su stilski vrlo upečatljive.

Modeli

Klasične espadrile već su nekoliko toplijih sezona među najpopularnijima na svijetu, a izuzetak, čini se, neće biti ni ovo ljeto - sudeći po objavama trendseterki na društvenim mrežama. Počevši od klasičnih ravnih espadrila, popularni brend je u međuvremenu predstavio i mnoge druge trendi modele na kojima se poigrao prepoznatljivom petom od prirodnog materijala.

Tu su sada i prelijepi modeli koji su svojevrsna vrsta hibrida između klasičnih i sandala na potpeticu, a tu su i patike-espadrile i još niz atraktivnih stilova. Jednobojne i šarene, otvorene i zatvorene, s volanima i ukrasnim kopčama, od brušene ili glatke kože, ove lijepe espadrile će oduševiti sve poklonike lagane obuće i maksimalne udobnosti, a mogu se pronaći u gotovo svim radnjama s obućom.

Šta je "in"

"In" su isprepleteni modeli espadrila i špagerica u paleti boja od neizbježne bijele preko bež do svih nijansi smeđe. Od potplata do trendovskih detalja, sve je podređeno prirodnim materijalima. Neki proizvođači postavljaju špage tako da ih vrlo jednostavno možete i skinuti kad god poželite i tako dobiti izgled klasične espadrile ili promjenom špage u drugoj nijansi možete dobiti i drugačiji stilski izgled.