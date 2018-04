Majice koje će vladati ovog proljeća

18SS #palomawool . . . . #newarrivals #앨리스셀렉션#aliceselection#일상#일상스타그램 #일상그램 #데일리#데일리룩 #데일리그램 #오오티디 #ootd #패션스타그램#팔로마울

A post shared by 해외 컨템포러리 브랜드 e-셀렉샵/편집샵; 앨리스셀렉션 (@aliceselection_official) on Mar 12, 2018 at 3:33am PDT