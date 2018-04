Make-up artist Ajdin Fejzić za "Nezavisne": Za svoje snove se potrudite sami

Ajdin Fejzić je dvadesetjednogodišnji momak iz Tuzle koji ima neprikosnoven umjetnički talenat koji je pretočio u šminkanje te u tome pronašao svoj životni poziv, a svoje lice koristi kao platno na kojem bi iskazao svoj talenat.

Kako ističe, balkanska scena je vrlo skromna kada je u pitanju ovakvo zanimanje, te ukoliko iskreno ne voliš to što radiš šanse za uspjeh nisu velike. No, za bilo koji posao, pa tako i ovaj, potrebni su volja, ambicija i trud, ništa ne pada s neba i sve što želite trebate i možete ostvariti sami.

"Nije bitno gdje živite i da li je vaša sredina protkana svjetlima velegrada ili dolazite iz neke ruralne okoline. Ako nešto zaista želite ne treba na to da čekate, nego krenite ka tome. Dosta ljudi čeka da im se stvari serviraju, no istina je da vam niko neće ništa donijeti na gotovo", priča Ajdin, koji ima tek 21 godinu i već veliku karijeru iza sebe.

Kako ističe, dugo je lutao i pronalazio se. Završio je sportsku gimnaziju, gdje je imao i svoje prve početke u pronalaženju toga čime želi da se bavi.

"U životu sam započeo mnogo stvari, no sve je trajalo nekoliko mjeseci i potom sam gubio interesovanje. Probao sam se baviti raznim sportovima - od karatea, odbojke, plesa, do plivanja i košarke, međutim ništa od toga nije zadržalo moju pažnju. Ovo čime se sada bavim je jedina stvar u mom životu koju sam započeo te nakon tri godine radim istim žarom", iskren je Ajdin.

Njegovi počeci sežu mnogo dublje nego što je i sam bio svjestan. Još od malih nogu se interesovao za šminku te je, kako priča, kao začaran gledao mamu. Tek prije tri godine je skupio hrabrost i pitao je da je našminka, što je pokazalo sjajne rezultate, a ona ga je podržala.

"Majka mi je uzela početni paketić šminke nakon što je vidjela da to radim dobro, te dovela svoje prijateljice da ovo umijeće vježbam na njima. Ja sam izrazito tvrdoglava osoba i mislim da nema dovoljno jaka riječ da opišem koliko sam tvrdoglav. Međutim, mama je od početka bila tu kao podrška i savjetnik, otac nije, kao i svi očevi, no na kraju se i on pomirio s tim. Ali i da nije bilo tako mislim da bih nastavio, jer kao što sam rekao, tvrdoglav sam, ali i povrh svega ambiciozan", nastavio je Ajdin.

On je dodao i da je oduvijek bio privržen toj umjetničkoj strani, te se u nekim trenucima svog života bavio i pjevanjem. Danas svoje lice prvenstveno koristi kao platno kako bi se izrazio, ali i probudio u ljudima ono skriveno.

"Svako ima svoje strahove i različitosti koje treba podstaknuti. Smatram da ko god želi da se bavi nečim ne treba da preza da to i ostvari sve dok njegovo djelovanje ne šteti drugoj osobi. Da, krenuo sam da se šminkam i dan-danas to radim. Ne znam ljudima objasniti zašto i kako, prvenstveno uzimam sebe za primjer kako bih pokazao drugima da je drugačije sasvim u redu. Jer nakon toga što sam ja izašao našminkan u javnost dosta ljudi se poistovjetilo sa mnom te su se probudili iz nekog mraka u kojem su bili zatočeni", iskren je Ajdin.

Između ostalog, na to da se pokaže u drugačijem svjetlu ga je podstaklo i to što nije mogao da sluša priče kako žene koje se bave fudbalom nisu dovoljno ženstvene i kako muškarci moraju da se bave isključivo muškim poslovima.

"Lijepo je vidjeti da ste nekom ohrabrenje. Meni je ovo sve veliki vid umjetnosti. Kada stvaram i na sebi to primjenjujem, to je za mene vantjelesni doživljaj, ali ne vidim se da od jutra do mraka nosim šminku ili da našminkan hodam po cijeli dan. I to ne radi drugih ljudi, već radi sebe, a uz to mi ni lice ne podnosi šminku", naglasio je ovaj mladić.

Savjeti za šminkanje

Vjerovatno svi znaju mnogo o šminkanju i o kozmetičkim preparatima. Međutim, uvijek je korisno poslušati i kvalitetne savjete make-up stručnjaka. Problem sa kojim se većina žena susreće jeste pravi odabir pudera.

"Nijansa je najmanji problem kod odabira, bitnije je izabrati pravilan tip pudera. Ljudi često uzmu puder za svoj tip kože, no za neke pudere morate odraditi određene pripreme. Ne može puder izjednačiti tri godine nebrige o licu. Što se tiče nijanse, meni je nepojmljivo kako ljudi na ruci isprobavaju koja im nijansa odgovara. Najpravilniji način jeste da se nijansa testira na prelazu između brade i vrata, jer je poenta da birate nijansu pudera naspram vrata, ne naspram lica", savjetovao je Ajdin. Takođe je istakao i da tokom ljeta nisu potrebne velike količine proizvoda na licu, te za velike vrućine preporučuje dobru hidratantnu kremu i ništa jače od BB kreme.

I dalje nastavlja biti inovativan

I kada je budućnost u pitanju Ajdin ima velike planove. Kako kaže, nema ambicije da napusti svoju državu, te želi ovdje nešto da ostvari, a objeručke će da prihvati sve pozitivne stvari koje mu život donese.

"Radim na novom prostoru, ali još nemam adekvatan naziv i kategoriju za njega jer takvo nešto još ne postoji. To je trospratni prostor u kojem je objedinjen kafić i salon. Na prvom spratu će biti moderni kafić, no i sam taj prostor će se vezati za drugi sprat na kojem će biti studio ljepote. A treći sprat je produžetak drugog u kojem su planirani kreveti za masažu, tretmani lica, iscrtavanje obrva i tome slično", priča Ajdin.

Do sada je imao ponude da ide van granica države, no ističe da je jako vezan za majku te još nije u potpunosti spreman da se odvoji od roditelja.

"Imao sam priliku da idem vani. Bilo mi je ponuđeno da radim kao glavni šminker i edukator na jednoj prestižnoj akademiji šminkanja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Poslao sam CV i sve potrebno te dobio pozitivan odgovor i avionsku kartu. Ispostavilo se da su me pozvali u zadnji čas da otkažu jer su tek tada shvatili da sam muško", ispričao je Ajdin kroz smijeh.

Zašto su muškarci bolji šminkeri

U svijetu postoji mnogo muških šminkera. Uvijek se postavlja pitanje da li je to zato što oni znaju bolje anatomiju ženskog lica ili prevladava ljubav prema poslu.

"Imam osjećaj da dosta žena kada je šminkanje u pitanju radi taj posao samo da bi zaradile, jer je nametnuto da je to lak posao a donosi novac. No, da se muškarac počne baviti šminkanjem za tako nešto je potrebna ogromna borba sa predrasudama, a i samim sobom. Nijedan muškarac neće to raditi da bi zaradio, nego mora iskreno da voli i želi da se bavi tim poslom", kazao je Ajdin, pred kojim je zasigurno blistava karijera. Kako ističe, ima pregršt ideja te da to što radi voli. Jedino što mu manjka jeste vrijeme da sve stigne ostvariti.