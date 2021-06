Maline - omiljeno ljetno voće

Maline imaju predivan ukus, ali ono važnije je da sadrže obilje nutrijenata. Jedini nedostatak ovih ukusnih plodova je taj što se brzo pojedu.

Ako se pitate zašto bi još trebalo da jedete maline, odgovor glasi: prije svega, zato što sadrže visok procenat antioksidansa. Zahvaljujući tome, one neutrališu dejstvo slobodnih radikala u organizmu, sprečavaju ćelijska oštećenja, kao i oksidativni stres.

Jedan od antioksidansa tipičnih za bobičasto voće, pa i za maline, jeste elagitanin. On je poznat po tome što čuva arterijske zidove i snižava krvni pritisak. Postoje pretpostavke i da sprečava nastanak karcinoma i srčanih oboljenja, ali to još uvijek nije naučno potvrđeno. Antocijani, biljni pigmenti, malini daju prepoznatljivu, jarkocrvenu boju, a ova jedinjenja su blagotvorna za kardiovaskularni sistem – sprečavaju upale krvnih sudova, kao i gubitak njihove elastičnosti.

Maline su niskokalorične, a veoma ukusne

Najveći procenat malina čini voda (oko 86%), zatim ugljeni hidrati (12%), a ostatak ide na proteine (1,2%) i masti (0,65%). Samo 100 grama tog slatko-kiselog voća obezbediće skoro polovinu preporučene dnevne doze vitamina C, što je, imajući u vidu to koliko su ukusne, zaista sjajna vijest! Osim vitamina C, doduše u znatno manjoj mjeri, maline sadrže i vitamine B i E. Od minerala, treba pomenuti magnezijum i kalijum.

Maline su niskokalorične, tako da su one često na tanjiru i onih koji pokušavaju da koriguju svoju težinu. Istraživanja su pokazala da, zbog ketona koje sadrže, maline snižavaju nivo šećera u krvi, ubrzavaju metabolizam i sprečavaju gomilanje masnoća. One su, baš kao i ostalo bobičasto voće, prikladne za one koji su na keto dijeti, pa vode računa o unosu ugljenih hidrata. Još jedna prednost tog voća jeste i to što ono sadrži vlakna. Upravo su zato maline važne i za pravilno funkcionisanje digestivnog sistema i rad crijeva.

Malina je rado viđeno voće ne samo na trpezarijskom stolu već i na etiketama kozmetičkih proizvoda. Naime, zahvaljujući sposobnosti da podstiče proizvodnju kolagena, ona se često nalazi u sastavu preparata za njegu kože.

U narodnoj medicini, osim ploda, primjenu u liječenju nalaze i osušeni listići maline. Oni se, kao čaj, koriste za različite ginekološke i urinarne tegobe.

Sezona svežih malina je, nažalost, ograničena na kratak period, a zbog osjetljivosti i nježne strukture, plodovi se lako nagnječe i brzo počinju da trule. Pa ipak, zaleđene maline možete kupiti tokom cijele godine, a posebno je značajno to što se antioksidansi ne gube čak ni nakon zamrzavanja plodova. Dakle, nije loše znati da je i zaleđena malina podjednako zdrava kao i ona svježa.

(Ljepota&zdravlje)