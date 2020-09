Marta Miljanić za "Nezavisne": Lady Gaga izabrala jaknu sa mojim potpisom

Savremeno društvo modu shvata kao pravac kretanja svega što ga okružuje. U zavisnosti od toga ko je i kako prezentuje biva prihvaćena ili odbačena. Ona nameće, ali i prihvata pravila svega što je trenutak ranije predstavljalo izuzetak, da bi, nakon što taj izuzetak postane "svačiji", moda ostavi i krene dalje.

Upravo u tom svijetu kotira i Marta Miljanić, koja je svoju ljubav prema sceni i kostimu prekrojila u nešto drugačije te uplovila u modne vode stvarajući kreacije koje hodaju po rubu između svakodnevno nosivih komada i odjeće protkane erotikom.

Njen zanimljiv pristup pored toga što je osvojio regionalnu scenu, polako osvaja i cijeli svijet, a u prilog tome govori i činjenica da je radila sa svjetski poznatim imenima kao što su Andreja Pejić, Kira Kosarin, Ally Brooke, Ava Michelle, a prije nekoliko dana njenu jaknu je nosila i Lady Gaga. O saradnji s poznatim ličnostima, svom neobičnom izražaju, drugačijem pristupu, ali i tome šta je pokreće da stvara Miljanićeva je govorila za "Nezavisne novine".

NN: Kako je počela Vaša modna priča, kada ste prepoznali tu crtu u sebi i odlučili da svoju kreativnost izrazite kroz modu?

MILJANIĆ: Zapravo imala sam želju da se bavim scenskim kostimom od kada znam za sebe i zato sam upisala akademiju. O modi nisam razmišljala, zanimao me istorijski kostim, epohe, pozorište, film, bilo šta što je vezano za scenu. Doduše to me jednako interesuje i sada, samo sam morala igrom slučaja da prelomim i da uplovim u modne vode.

NN: Iz Vaših kreacija isijava seksepil, one slave žensku ljepotu i naglašavaju atribute, da li je to Vaš unutrašnji izraz ka vanjskom svijetu ili ipak svojevrsno hodanje po ivici između standarda koji nam se nameću i sa druge strane erotike?

MILJANIĆ: Moji modeli su izraz onoga što je meni lijepo i onog što volim. Mene inspiriše fetish kultura, pa i erotika, čak metal i rok scena. Uopšte se ne bavim stavovima vanjskog svijeta i standardima koji se nameću, zanima me samo ono što je mom oku prijatno. Od svega toga što godinama radim nekako sam ostavila na javnost neki utisak jer imam svoj lični pečat i očigledno se ljudima dopada moj pogled na svijet.

Marta Miljanić, Autor fotografije: Mika Knežević

NN: Završili ste akademiju lijepih umjetnosti na odsjeku za kostim, koliko kostimografija igra ulogu u Vašim kreacijama?

MILJANIĆ: Ja sam kroz svoje kolekcije na neki način ostvarila svoj san, jer moje kolekcije odišu scenskim i modernim momentima, a piste su nekako za mene kao pozorišna scena. Snimanja mojih kolekcija izgledaju teatralno i takav pristup imam. Nikada ne radim klasičan look book, već više editorial, tj. priču u kojoj svaki model šalje svoju poruku. Moj rad je uvijek na granici između scenskog i modernog, tačnije kombinacija ta dva.

NN: Etički osviještena moda je trend koji osvaja modne piste i svijet, Vi dosta radite sa s kožom, nekada su koža i krzno predstavljali statusne simbole, no danas se to promijenilo.

MILJANIĆ: Ne radim s eko-kožom, jer eko-koža nije kvalitetna. Bez obzira na to što ne radim s eko-kožom, ne koristim kožu zaštićenih i ugroženih životinjskih vrsta i samo šijem po jedan komad, tako da ne ugrožavam ekosistem. Zapravo eko-koža se proizvodi od nekih sintetičkih materijala i da bi se proizvela eko-koža opet se na neki način zagađuje životna sredina i zahtijeva proces reciklaže itd. Kvalitetan kožni komad može da traje i do 10 godina i svako ko se bavi kožom rijetko radi mass proizvodnju, već su u pitanju manje-više unikatni komadi. U tom smislu, što se tiče životne sredine, nema zagađivanja.

Svakako sam protiv brze mode i brendova koji propagiraju brzu modu (masovna industrijska proizvodnja) jer su oni zapravo najveći zagađivači planete. Takođe krzno ne bih i nisam nikada koristila, niti sam radila ikada s krznom, kao ni kožu ugroženih i zabranjenih životinjskih vrsta i jako se tome protivim.

NN: Nova kolekcija, novi planovi, šta se trenutno stvara u Vašoj modnoj radionici?

MILJANIĆ: Trenutno se spremam i počinjem da radim na svojoj novoj kolekciji i u principu o novim projektima, bar dok ih ne realizujem, ne volim da pričam.

NN: Koketirate s različitim materijalima, lance ste pretvorili u nešto nosivo, miješate kožu i til i spajate naizgled nespojivo, gdje je ta granica koja razdvaja ukus od neukusa i kako pronalazite taj unutrašnji glas koji Vam kaže - ovaj spoj bi mogao funkcionisati?

MILJANIĆ: Odgovor je jednostavan: ili imate ili nemate to u sebi. To je pitanje ukusa, osjećaja, ali i znanja i na neki način obrazovanja. Kroz rad ja istražujem i učim. Kroz rad se širi svijest o takvim stvarima. Što više radite, više vam radi mašta, shvatate i širi vam se svijest. Volim da istražujem i da probijam sopstvene granice.

NN: Svjedoci smo da oko nas ima svega i svega je previše, danas je teško biti autentičan i izdvojiti se iz mase, kao dizajnera, ali i prvenstveno umjetnika, moram Vas pitati odakle crpite inspiraciju i koliko je teško stvoriti nešto unikatno?

MILJANIĆ: Kao što sam rekla, inspiraciju vučem najviše iz fetish kulture, erotike, metal i rok scene, a poznato je svima da Balkan nije sjedište takve estetike, niti da takvu estetiku poznaje. Kod nas prolaze "bugarske mature" i "rumunski svatovi" i to je ta vrsta estetike koja je na našim prostorima prihvatljiva i samim tim profitabilna. Ja sam išla svojim putem i težim putem, ali se ne kajem. To me je i izdvojilo na kraju krajeva od mase dizajnera koji šiju iste haljine i imaju sličnu estetiku. Ako me ovdje nisu prepoznali, jesu van ovih prostora i što se mene tiče, to je još bolje. Znam da nikada nisam posustala i pala pod uticajem i raznim pritiscima da promijenim svoj pravac i da se bacim na izradu čipkanih haljina sa cirkonima.

NN: Radili ste s poznatim osobama kao što su Kira Kosarin, Ketrin Meknamara, ali i Lady Gaga je prije nekoliko dana nosila Vašu jaknu, neću vas pitati koliko Vam to znači s obzirom na to da je to veliki uspjeh na koji treba da budete ponosni, no možete li podijeliti s nama kako je došlo do internacionalnih saradnji te da li to smatrate vjetrom u leđa?

MILJANIĆ: Lady Gaga je dala intervju za "CBS News" i za tu priliku je obukla model koji sam dizajnirala u saradnji sa brendom "Dulce Bestia" iz LA. U pitanju je kožna jakna s nitnama, bodljama i lancima. Njen tim je došao u showroom (koji se nalazi u LA) gdje ja izlažem svoje kolekcije sa ostalim dizajnerima. Između ostalog, izabrali su jaknu s mojim potpisom. Samim tim što je moj rad izložen negdje u inostranstvu je veliki vjetar u leđa i vidljivost mojih modela je veća.

NN: Da li imate uzore i s kim biste voljeli najviše da ostvarite saradnju?

MILJANIĆ: Reći ću samo jedno ime: Madonna!

I ne bih imala nista protiv da vidim i Cher u svom modelu. Te žene su ikone ne samo muzike, već i mode, borci za ljudska prava, revolucionari i još mnogo toga. One su ušle u legendu poput Elvisa, "Bitlsa", Majkla Džeksona i mislim da bi bilo kom dizajneru bila čast da vidi takve žene u svom modelu. Madonna je moja ultimativna želja i ljubav još od ranog djetinjstva i nadam se da će mi se želja jednog dana ispuniti.

NN: Vaše dosadašnje kolekcije nose jako zanimljive nazive, ostavljate utisak kao da ste vršili svojevrsno istraživanje na osnovu kojeg je Vaš finalni izražaj bila kolekcija koju ste interpretirali na Vama svojstven način, da li su one odraz Vaših trenutnih stanja, interesovanja ili samo trenutni nalet inspiracije?

MILJANIĆ: Nikada to nije trenutna inspiracija ili onako nešto nausput. Kod mene je sve proces. Recimo, kolekciju "Bad Religion" sam podijelila u tri čina i na trećem sada radim, a ideju sam za ta tri čina dobila još 2014, samo tada nije bio momenat da idem u tom pravcu. Godinama sam pomalo razmišljala o svemu dok nije došla 2019, kada sam dobila jasnu viziju svega. Tako otprilike funkcionišem i stvaram. Sve počne od jedne male ideje ili misli i to se gomila dok se u mojoj glavi ne iskristališe sve jasno. U odnosu na temu, inspiraciju i ideju dam naziv kolekciji.